Hayat Bilgisi'nin Barbi’si İpek Erdem'in eski halinden eser yok! İşte Hayat Bilgisi'nin Barbi'si İpek Erdem'in olay olan son hali

'SAÇIMIN TELİNE SARI SÜRMEM DERKEN...'



Erdem açıklamasında "Son 15 senedir işimi daha iyi yapabilmek için normal çalışmalarıma, yaptığım işlere devam ederken bir taraftan kendime ve sağlığıma doğru yolculuğuma çıktım. Malum, tahmin edersiniz ki 18 yaşında bir ülkede tanınmak ve büyük bir bir etki yaratmak her halükarda çok sarsıcıydı. Saçımın teline sarı sürmem derken sarışın bir "Barbi" olmuştum.