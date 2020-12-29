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'nin Barbi’si 'in eski halinden eser yok! İşte son hali

Bir dönemin unutulmayan dizilerinden 'nde karakterini canlandıran oyuncu asker tıraşı yaptığı saçlarıyla paylaşımlarına devam ediyor. Henüz 36 yaşında olan Barbi Gamze İpek Erdem değişimi ile ağızları açık bıraktı. Hayat Bilgisi'nin Barbi'si İpek Erdem geçtiğimiz ayarda saçlarını 3 numaraya kestiren Erdem, şimdi de saçlarını mor renge boyattı.

Giriş Tarihi: 29.12.2020 08:07 Güncelleme Tarihi: 29.12.2020 08:08
Hayat Bilgisi'nin Barbi’si İpek Erdem'in eski halinden eser yok! İşte Hayat Bilgisi'nin Barbi'si İpek Erdem'in olay olan son hali

Hayat Bilgisi'nin Barbi’si İpek Erdem'in eski halinden eser yok! İşte Hayat Bilgisi'nin Barbi'si İpek Erdem'in olay olan son hali

Bir dönemin unutulmayan dizilerinden 'nde karakterini canlandıran oyuncu asker tıraşı yaptığı saçlarıyla paylaşımlarına devam ediyor. Henüz 36 yaşında olan Barbi Gamze İpek Erdem değişimi ile ağızları açık bıraktı. Hayat Bilgisi'nin Barbi'si İpek Erdem geçtiğimiz ayarda saçlarını 3 numaraya kestiren Erdem, şimdi de saçlarını mor renge boyattı.

Hayat Bilgisi'nin Barbi’si İpek Erdem'in eski halinden eser yok! İşte Hayat Bilgisi'nin Barbi'si İpek Erdem'in olay olan son hali

Hayat Bilgisi'nin Barbi’si İpek Erdem'in eski halinden eser yok! İşte Hayat Bilgisi'nin Barbi'si İpek Erdem'in olay olan son hali

dizisinde 'Barbie Gamze' karakteriyle tanınan son haliyle gündeme geldi.

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Hayat Bilgisi'nin Barbi’si İpek Erdem'in eski halinden eser yok! İşte Hayat Bilgisi'nin Barbi'si İpek Erdem'in olay olan son hali

Hayat Bilgisi'nin Barbi’si İpek Erdem'in eski halinden eser yok! İşte Hayat Bilgisi'nin Barbi'si İpek Erdem'in olay olan son hali

Geçtiğimiz aylarda saçlarını '3 numara' kestiren , şimdi de saçlarını mor renge boyattı.

Hayat Bilgisi'nin Barbi’si İpek Erdem'in eski halinden eser yok! İşte Hayat Bilgisi'nin Barbi'si İpek Erdem'in olay olan son hali

Hayat Bilgisi'nin Barbi’si İpek Erdem'in eski halinden eser yok! İşte Hayat Bilgisi'nin Barbi'si İpek Erdem'in olay olan son hali

36 yaşındaki Erdem'in bu halini görenler gözlerine inanamadı. , geçtiğimiz aylarda içsel yolculuğa çıktığını açıklamıştı.

Hayat Bilgisi'nin Barbi’si İpek Erdem'in eski halinden eser yok! İşte Hayat Bilgisi'nin Barbi'si İpek Erdem'in olay olan son hali

Hayat Bilgisi'nin Barbi’si İpek Erdem'in eski halinden eser yok! İşte Hayat Bilgisi'nin Barbi'si İpek Erdem'in olay olan son hali

'SAÇIMIN TELİNE SARI SÜRMEM DERKEN...'

Erdem açıklamasında "Son 15 senedir işimi daha iyi yapabilmek için normal çalışmalarıma, yaptığım işlere devam ederken bir taraftan kendime ve sağlığıma doğru yolculuğuma çıktım. Malum, tahmin edersiniz ki 18 yaşında bir ülkede tanınmak ve büyük bir bir etki yaratmak her halükarda çok sarsıcıydı. Saçımın teline sarı sürmem derken sarışın bir "Barbi" olmuştum.

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