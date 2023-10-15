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Haberler Galeri Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i Çisil Oral estetikle tanınmaz hale geldi! Çisil Oral'ın son hali büyük olay oldu!
Giriş Tarihi: 15.10.2023 06:49

Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i Çisil Oral estetikle tanınmaz hale geldi! Çisil Oral'ın son hali büyük olay oldu!

Hayat verdikleri karakterler ile yıldızları parlayan Hayat Bilgisi'nin genç oyuncularının değişimleri hayranlarını şaşırtıyor. Bu isimlerden biri de Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i Çisil Oral. 'Kikirik' lakaplı Biricik karakterine hayat veren Çisil Oral son haliyle şaşırttı. Dizide karakteri itibarıyla kimse Törpü ve Barbie karakteri gibi ona aşık olmamıştı ama Kikirik'i bir de şimdi görün. Geçirdiği estetik operasyonlar sonrası adeta bambaşka biri olan Kikirik Çisil Oral son hali ile ağızları açık bıraktı. Hayat Bilgisi dizisinin üzerinden yıllar geçti. Bu yıllar ise resmen Kikirik Biricik karakterini canlandıran Çisil Oral'a yaradı. İşte Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i Çisil Oral'ın son hali…

Hayat Bilgisi’nin Kikirik’i Çisil Oral estetikle tanınmaz hale geldi! Çisil Oral’ın son hali büyük olay oldu!

Ekranların unutulmayanlarından olan gençlik dizisi Hayat Bilgisi'nin oyuncuları aradan geçen yıllarda değişimleriyle merak konusu oldu.

Hayat Bilgisi’nin Kikirik’i Çisil Oral estetikle tanınmaz hale geldi! Çisil Oral’ın son hali büyük olay oldu!

Hayat verdikleri karakterler ile yıldızları parlayan Hayat Bilgisi'nin genç oyuncularının değişimleri hayranlarını şaşırtıyor.

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Hayat Bilgisi’nin Kikirik’i Çisil Oral estetikle tanınmaz hale geldi! Çisil Oral’ın son hali büyük olay oldu!

Bu isimlerden biri de Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i Çisil Oral.

Hayat Bilgisi’nin Kikirik’i Çisil Oral estetikle tanınmaz hale geldi! Çisil Oral’ın son hali büyük olay oldu!

'Kikirik' lakaplı Biricik karakterine hayat veren Çisil Oral son haliyle şaşırttı. Dizide karakteri itibarıyla kimse Törpü ve Barbie karakteri gibi ona aşık olmamıştı ama Kikirik'i bir de şimdi görün.

Hayat Bilgisi’nin Kikirik’i Çisil Oral estetikle tanınmaz hale geldi! Çisil Oral’ın son hali büyük olay oldu!

Geçirdiği estetik operasyonlar sonrası adeta bambaşka biri olan Kikirik Çisil Oral son hali ile ağızları açık bıraktı.

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