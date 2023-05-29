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Haberler Galeri Hayat Bilgisi'nin Kopil'i görenleri şoke etti! Serhan Arslan 'yok artık' dedirtti!
Giriş Tarihi: 29.05.2023 06:59 Güncelleme Tarihi: 29.05.2023 07:02

Hayat Bilgisi'nin Kopil'i görenleri şoke etti! Serhan Arslan 'yok artık' dedirtti!

Oyuncu kadrosunda Perran Kutman, Kerem Kupacı ve İpek Erdem gibi isimlerin yer aldığı, bir döneme damga vuran Hayat Bilgisi dizisinde rol alan oyuncular değişimleriyle gündem oldu. Hayat Bilgisi'nin Kopil'i Serhan Arslan da değişimi ile görenleri şoke eden isimlerden biri. Hayat Bilgisi'nde canlandırdığı 'Kopil' karakteri ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan Serhan Arslan şimdi ne yapıyor? Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Hayat Bilgisi'nin Kopil'i Serhan Arslan, 2017 yılında ekranlara gelen İki Yalancı isimli dizide Naci karakterine hayat vermişti. Cennet Mahallesi'nde de oynayan Serhan Arslan şimdilerde YouTuber'lık yapıyor. İşte Hayat Bilgisi'nin Kopil'i Serhan Arslan'ın inanılmaz değişimi…

Hayat Bilgisi’nin Kopil’i görenleri şoke etti! Serhan Arslan ’yok artık’ dedirtti!

Hayat Bilgisi dizisinde Kopil karakterini oynayan ve hafızalara kazınan Serhan Arslan'ın gözlerden uzak olması hayranlarını merak ettirdi. Şimdilerde Arslan daha çok sosyal medyada işi yapıyor. Serhan Arslan'ın son hali hayranlarını şaşırttı.

Hayat Bilgisi’nin Kopil’i görenleri şoke etti! Serhan Arslan ’yok artık’ dedirtti!

Ekranların unutulmayanlarından olan gençlik dizisi Hayat Bilgisi'nin oyuncuları aradan geçen yıllarda değişimleriyle merak konusu oldu. Hayat verdikleri karakterler ile yıldızları parlayan Hayat Bilgisi'nin genç oyuncularını değişimleri hayranlarını şaşırtıyor. Bu isimlerden biri de Hayat Bilgisi'nin Kopil'i Serhan Arslan.

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Hayat Bilgisi’nin Kopil’i görenleri şoke etti! Serhan Arslan ’yok artık’ dedirtti!

Oyuncu kadrosunda Perran Kutman, Kerem Kupacı ve İpek Erdem gibi isimlerin yer aldığı, bir döneme damga vuran Hayat Bilgisi dizisinde rol alan oyuncular sık sık değişimleriyle dikkat çekiyor. Hayat Bilgisi'nin Kopil'i Serhan Arslan da değişimi ile şaşkına çeviren isimlerden.

Hayat Bilgisi’nin Kopil’i görenleri şoke etti! Serhan Arslan ’yok artık’ dedirtti!

Bir döneme damga vuran gençlik dizisi Hayat Bilgisi'nde canlandırdığı 'Kopil' karakteri ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan Serhan Arslan şimdi ne yapıyor?

Hayat Bilgisi’nin Kopil’i görenleri şoke etti! Serhan Arslan ’yok artık’ dedirtti!

Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Hayat Bilgisi'nin Kopil'i Serhan Arslan, son olarak 2017 yılında ekranlara gelen İki Yalancı isimli dizide Naci karakterine hayat vermişti. İşte Hayat Bilgisi'nin Kopil'i Serhan Arslan'ın son hali ve değişimleri ile dikkat çeken Hayat Bilgisi oyuncularından bazıları...

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