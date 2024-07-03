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Haberler Galeri Hayat Bilgisi'nin Pikaçu'su damat oluyor! 53 yaşındaki Kerem Kupacı avukat sevgilisiyle Sedef Adası'nda evleniyor!
Giriş Tarihi: 03.07.2024 14:03 Güncelleme Tarihi: 03.07.2024 14:11

Hayat Bilgisi'nin Pikaçu'su damat oluyor! 53 yaşındaki Kerem Kupacı avukat sevgilisiyle Sedef Adası'nda evleniyor!

Bir döneme damga vuran Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı "Pikaçu Kerem" rolüyle hafızalara kazınan Kerem Kupacı son olarak Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi ile ekranlarda boy göstermişti. 53 yaşındaki Kerem Kupacı'dan müjdeli haber geldi. Hayat Bilgisi'nin Pikaçu'su Kerem Kupacı damat oluyor! Kerem Kupacı, uzun zamandır gözlerden uzak aşk yaşadığı avukat sevgilisi Ece Ceyhanlı ile bugün nikah masasına oturacak. İşte detaylar...

Hayat Bilgisi’nin Pikaçu’su damat oluyor! 53 yaşındaki Kerem Kupacı avukat sevgilisiyle Sedef Adası’nda evleniyor!

2003 yılında yayınlanan ve başrolünde Perran Kutman, Gökçe Bahadır, Kerem Kupacı ve Paşhan Yılmazer gibi isimlerin yer aldığı Hayat Bilgisi dizisi unutulmaz yapımlar arasında yer alıyor.

Hayat Bilgisi’nin Pikaçu’su damat oluyor! 53 yaşındaki Kerem Kupacı avukat sevgilisiyle Sedef Adası’nda evleniyor!

Hayat Bilgisi dizisindeki 'Pikaçu Kerem' rolüyle hafızalara kazınan ve son olarak Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde rol alan başarılı oyuncu Kerem Kupacı'dan güzel haber geldi...

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Hayat Bilgisi’nin Pikaçu’su damat oluyor! 53 yaşındaki Kerem Kupacı avukat sevgilisiyle Sedef Adası’nda evleniyor!

53 yaşındaki Kerem Kupacı bugün damat oluyor!

Hayat Bilgisi’nin Pikaçu’su damat oluyor! 53 yaşındaki Kerem Kupacı avukat sevgilisiyle Sedef Adası’nda evleniyor!

Kerem Kupacı, uzun zamandır gözlerden uzak aşk yaşadığı avukat sevgilisi Ece Ceyhanlı ile nikah masasına oturuyor...

Hayat Bilgisi’nin Pikaçu’su damat oluyor! 53 yaşındaki Kerem Kupacı avukat sevgilisiyle Sedef Adası’nda evleniyor!

Daha önce Selen Sevyen ve Aslıhan Gürbüz ile aşk yaşayan Kerem Kupacı, bir süredir avukat Ece Ceylanlı ile aşk yaşıyor.

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