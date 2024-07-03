Giriş Tarihi: 03.07.2024 14:03
Güncelleme Tarihi: 03.07.2024
14:11
Hayat Bilgisi'nin Pikaçu'su damat oluyor! 53 yaşındaki Kerem Kupacı avukat sevgilisiyle Sedef Adası'nda evleniyor!
Bir döneme damga vuran Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı "Pikaçu Kerem" rolüyle hafızalara kazınan Kerem Kupacı son olarak Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi ile ekranlarda boy göstermişti. 53 yaşındaki Kerem Kupacı'dan müjdeli haber geldi. Hayat Bilgisi'nin Pikaçu'su Kerem Kupacı damat oluyor! Kerem Kupacı, uzun zamandır gözlerden uzak aşk yaşadığı avukat sevgilisi Ece Ceyhanlı ile bugün nikah masasına oturacak. İşte detaylar...