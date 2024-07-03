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Haberler Galeri Hayat Bilgisi'nin Pikaçu'su Kerem Kupacı evlendi! İşte Kerem Kupacı’nın düğününden ilk kareler!
Giriş Tarihi: 03.07.2024 21:43 Güncelleme Tarihi: 03.07.2024 21:43

Hayat Bilgisi'nin Pikaçu'su Kerem Kupacı evlendi! İşte Kerem Kupacı’nın düğününden ilk kareler!

Bir döneme damga vuran Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı "Pikaçu Kerem" rolüyle hafızalara kazınan Kerem Kupacı son olarak Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi ile ekranlarda boy göstermişti. 53 yaşındaki Kerem Kupacı'dan müjdeli haber geldi. Hayat Bilgisi'nin Pikaçu'su Kerem Kupacı damat oluyor! Kerem Kupacı, uzun zamandır gözlerden uzak aşk yaşadığı avukat sevgilisi Ece Ceyhanlı ile bugün nikah masasına oturdu. İşte Kerem Kupacı'nın düğününden ilk kareler!

Hayat Bilgisi’nin Pikaçu’su Kerem Kupacı evlendi! İşte Kerem Kupacı’nın düğününden ilk kareler!

2003 yılında yayınlanan ve başrolünde Perran Kutman, Gökçe Bahadır, Kerem Kupacı ve Paşhan Yılmazer gibi isimlerin yer aldığı Hayat Bilgisi dizisi unutulmaz yapımlar arasında yer alıyor.

Hayat Bilgisi’nin Pikaçu’su Kerem Kupacı evlendi! İşte Kerem Kupacı’nın düğününden ilk kareler!

ÜNLÜ OYUNCU BUGÜN EVLENDİ

Kerem Kupacı, uzun zamandır gözlerden uzak aşk yaşadığı avukat sevgilisi Ece Ceyhanlı ile bugün nikah masasına oturdu. Sedef Adası'nda düzenlenen törene ünlü çiftin akrabaları ve arkadaşları akın etti.

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Hayat Bilgisi’nin Pikaçu’su Kerem Kupacı evlendi! İşte Kerem Kupacı’nın düğününden ilk kareler!

İşte Kerem Kupacı'nın düğününden ilk kareler!

Hayat Bilgisi'nin Pikaçu'su Kerem Kupacı evlendi! İşte Kerem Kupacı'nın düğününden ilk kareler!

Hayat Bilgisi’nin Pikaçu’su Kerem Kupacı evlendi! İşte Kerem Kupacı’nın düğününden ilk kareler!

İşte Kerem Kupacı'nın düğününden ilk kareler!

Hayat Bilgisi’nin Pikaçu’su Kerem Kupacı evlendi! İşte Kerem Kupacı’nın düğününden ilk kareler!

İşte Kerem Kupacı'nın düğününden ilk kareler!

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