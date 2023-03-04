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Haberler Galeri Hayat Bilgisi'nin Törpü Yeliz'i olarak ünlenmişti... Ömer'in Gamze'si Gökçe Bahadır da meğer estetik güzeliymiş!
Giriş Tarihi: 04.03.2023 06:44 Güncelleme Tarihi: 04.03.2023 06:48

Hayat Bilgisi'nin Törpü Yeliz'i olarak ünlenmişti... Ömer'in Gamze'si Gökçe Bahadır da meğer estetik güzeliymiş!

41 yaşındaki Gökçe Bahadır Hayat Bilgisi dizisi ile adını duyurduğu yıllarda henüz çok gençti. Törpü Yeliz karakteri ile gelecek vadeden güzel oyuncu Yaprak Dökümü'nün Leyla'sı olarak yıldızını iyice parlattı. Şimdilerde Selahattin Paşalı ile başrolünü paylaştığı 'Ömer' dizisi ile adından söz ettiren Gökçe Bahadır sosyal medyada ilgi odağı oldu. Ömer'in Gamze'si Gökçe Bahadır dizideki sıfır makyaj halleri ile övgüleri toplarken, oyuncunun hayranları merak etti. Peki Gökçe Bahadır doğal güzel mi? Geçen yıllar ile görüntüsü de oldukça değişen Gökçe Bahadır'ın kariyerinin ilk zamanlarındaki halini görenler "Gökçe de estetikliymiş' diyor. İşte Ömer dizisinin Gamze'si Gökçe Bahadır'ın estetiksiz hali ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin estetiksiz halleri...

Hayat Bilgisi’nin Törpü Yeliz’i olarak ünlenmişti... Ömer’in Gamze’si Gökçe Bahadır da meğer estetik güzeliymiş!

Geçtiğimiz Kasım ayında 41 yaşına basan ünlü oyuncu Gökçe Bahadır yıllar içindeki değişimi ile ilgi odağı oldu. Magazin gündeminin ilgil ile takip ettiği Gökçe Bahadır her zaman dikkatleri üzerine toplamayı başarıyor.

Hayat Bilgisi’nin Törpü Yeliz’i olarak ünlenmişti... Ömer’in Gamze’si Gökçe Bahadır da meğer estetik güzeliymiş!

Şimdilerde Selahattin Paşalı ile başrolünü paylaştığı 'Ömer' dizisi ile dikkat çeken Gökçe Bahadır merak edilen isimlerden oldu.

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Hayat Bilgisi’nin Törpü Yeliz’i olarak ünlenmişti... Ömer’in Gamze’si Gökçe Bahadır da meğer estetik güzeliymiş!

Gökçe Bahadır Hayat Bilgisi dizisi ile adını duyurduğu yıllarda henüz çok gençti. Törpü Yeliz karakteri ile gelecek vadeden güzel oyuncu Yaprak Dökümü'nün Leyla'sı olarak yıldızını iyice parlattı.

Hayat Bilgisi’nin Törpü Yeliz’i olarak ünlenmişti... Ömer’in Gamze’si Gökçe Bahadır da meğer estetik güzeliymiş!

Ömer'in Gamze'si Gökçe Bahadır dizideki sıfır makyaj halleri ile övgüleri toplarken, oyuncunun hayranları merak etti. Peki Gökçe Bahadır doğal güzel mi?

Hayat Bilgisi’nin Törpü Yeliz’i olarak ünlenmişti... Ömer’in Gamze’si Gökçe Bahadır da meğer estetik güzeliymiş!

Geçen yıllar ile görüntüsü de oldukça değişen Gökçe Bahadır'ın kariyerinin ilk zamanlarındaki halini görenler "Gökçe de estetikliymiş' diyor.

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