Hayat Bilgisi’nin Törpü Yeliz’i olarak ünlenmişti... Ömer’in Gamze’si Gökçe Bahadır da meğer estetik güzeliymiş!

41 yaşındaki Gökçe Bahadır Hayat Bilgisi dizisi ile adını duyurduğu yıllarda henüz çok gençti. Törpü Yeliz karakteri ile gelecek vadeden güzel oyuncu Yaprak Dökümü'nün Leyla'sı olarak yıldızını iyice parlattı. Şimdilerde Selahattin Paşalı ile başrolünü paylaştığı 'Ömer' dizisi ile adından söz ettiren Gökçe Bahadır sosyal medyada ilgi odağı oldu. Ömer'in Gamze'si Gökçe Bahadır dizideki sıfır makyaj halleri ile övgüleri toplarken, oyuncunun hayranları merak etti. Peki Gökçe Bahadır doğal güzel mi? Geçen yıllar ile görüntüsü de oldukça değişen Gökçe Bahadır'ın kariyerinin ilk zamanlarındaki halini görenler "Gökçe de estetikliymiş' diyor. İşte Ömer dizisinin Gamze'si Gökçe Bahadır'ın estetiksiz hali ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin estetiksiz halleri...