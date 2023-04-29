Hazal Kaya’dan minik kızı Leyla Süreyya ile yeni poz! Hazal Kaya koynunda uyuttuğu kızına seslendi: Böyle yüzünü kapatıp uyumak da ne ya?

Ünlü oyuncu Hazal Kaya, meslektaşı Ali Atay ile 2019 yılında nikah masasına oturmuştu. Evliliklerinden Fikret Ali adında bir çocukları olan çift, ikinci bebekleri Leyla Süreyya'yı geçtiğimiz aylarda kucaklarına aldı. Güzel anne Hazal Kaya minik kızı Leyla Süreyya ile yeni pozunu Instagram hesabından paylaştı. Kızı Leyla Süreyya'yı koynunda uyutan ve o anlardan bir kareyi paylaşan Hazal Kaya "Böyle yüzünü kapatıp uyumak da ne ya? Fiko da böyle yapardı. Acaba hangimizden bu gen?" diyerek eşini etiketledi. İşte Hazal Kaya'nın kızı Süreyya ile kalpleri ısıtan pozu...