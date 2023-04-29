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Haberler Galeri Hazal Kaya'dan minik kızı Leyla Süreyya ile yeni poz! Hazal Kaya koynunda uyuttuğu kızına seslendi: Böyle yüzünü kapatıp uyumak da ne ya?
Giriş Tarihi: 29.04.2023 08:56 Güncelleme Tarihi: 29.04.2023 09:02

Hazal Kaya'dan minik kızı Leyla Süreyya ile yeni poz! Hazal Kaya koynunda uyuttuğu kızına seslendi: Böyle yüzünü kapatıp uyumak da ne ya?

Ünlü oyuncu Hazal Kaya, meslektaşı Ali Atay ile 2019 yılında nikah masasına oturmuştu. Evliliklerinden Fikret Ali adında bir çocukları olan çift, ikinci bebekleri Leyla Süreyya'yı geçtiğimiz aylarda kucaklarına aldı. Güzel anne Hazal Kaya minik kızı Leyla Süreyya ile yeni pozunu Instagram hesabından paylaştı. Kızı Leyla Süreyya'yı koynunda uyutan ve o anlardan bir kareyi paylaşan Hazal Kaya "Böyle yüzünü kapatıp uyumak da ne ya? Fiko da böyle yapardı. Acaba hangimizden bu gen?" diyerek eşini etiketledi. İşte Hazal Kaya'nın kızı Süreyya ile kalpleri ısıtan pozu...

Hazal Kaya’dan minik kızı Leyla Süreyya ile yeni poz! Hazal Kaya koynunda uyuttuğu kızına seslendi: Böyle yüzünü kapatıp uyumak da ne ya?

"Aşk-ı Memnu" ve "Adını Feriha Koydum", "Pera Palas'ta Gece Yarısı" gibi projelerde yer alan ünlü oyuncu Hazal Kaya, 2019 yılında kendisi gibi oyuncu olan Ali Atay ile dünyaevine girmişti.

Hazal Kaya’dan minik kızı Leyla Süreyya ile yeni poz! Hazal Kaya koynunda uyuttuğu kızına seslendi: Böyle yüzünü kapatıp uyumak da ne ya?

Ali Atay ile nikah masasına oturan Hazal Kaya, aynı yıl oğlu Fikret Ali'yi kucağına almıştı.

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Hazal Kaya’dan minik kızı Leyla Süreyya ile yeni poz! Hazal Kaya koynunda uyuttuğu kızına seslendi: Böyle yüzünü kapatıp uyumak da ne ya?

Mutlu evlilikleri devam eden Kaya ile Atay, geçen aylarda ikinci kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadı.

Hazal Kaya’dan minik kızı Leyla Süreyya ile yeni poz! Hazal Kaya koynunda uyuttuğu kızına seslendi: Böyle yüzünü kapatıp uyumak da ne ya?

Leyla Süreyya adını verdikleri kızlarına kavuşan çiftten Kaya, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Hazal Kaya’dan minik kızı Leyla Süreyya ile yeni poz! Hazal Kaya koynunda uyuttuğu kızına seslendi: Böyle yüzünü kapatıp uyumak da ne ya?

Çalışma hayatına çabuk geri dönen Hazal Kaya, kucağında Leyla Süreyya ile yaptığı paylaşıma; "İki gün önce çalıştık. Şimdi yerimizden kalkamıyoruz. Ama nasıl iyi geldi işe dönmek anlatamam" notunu düşmüştü.

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