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Haberler Galeri Hazal Kaya'dan tartışma yaratan açıklamalar: Sektörün ağır işçileri bizdik, kimse bizim kadar çalışmadı!

'dan tartışma yaratan açıklamalar: Sektörün ağır işçileri bizdik, kimse bizim kadar çalışmadı!

Meslektaşı ile Şubat 2019'da dünyaevine giren oyuncu , aynı yıl Kasım ayında ilk oğlu 'yi kucağına almıştı. Anne olduktan sonra bir süre setlere ara veren Hazal Kaya, katıldığı bir programda tartışma yaratacak açıklamalara imza attı. Türk yapımlarının dünyaya satılmasının ardından dizi oyuncularının hak ettiği değeri gördüğünü ifade eden Kaya, "Sektörün ağır işçileri bizdik. Kimse bizim kadar çalışmadı, ağır saldırıya maruz kalmadı" dedi. Güzel oyuncunun bu sözleri magazin gündemine bomba gibi düştü.

Giriş Tarihi: 15.03.2021 15:26 Güncelleme Tarihi: 15.03.2021 15:40
Hazal Kaya'dan tartışma yaratan açıklamalar: Sektörün ağır işçileri bizdik, kimse bizim kadar çalışmadı!

İki yıl önce oyuncu ile nikah masasına oturan ve aynı sene kasım ayında da oğlu 'yi kucağına alan , oyunculuk sektörü ile ilgili tartışma yaratan yeni açıklamalarda bulundu.

Hazal Kaya'dan tartışma yaratan açıklamalar: Sektörün ağır işçileri bizdik, kimse bizim kadar çalışmadı!

"İLAHİ ADALET"

'Nasıl Olunur?' adlı programda konuşan Kaya, dizi oyuncularının küçümsendiğini ama projelerin yurt dışına satılmasıyla farklı bir algının oluştuğunu ifade etti.

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Hazal Kaya'dan tartışma yaratan açıklamalar: Sektörün ağır işçileri bizdik, kimse bizim kadar çalışmadı!

'Adını Feriha Koydum', 'Aşk-ı Memnu' ve 'Bizim Hikaye' gibi birçok projede yer alan , yıllar sonra ilgi görmelerini 'ilahi adalet' olarak yorumladığını belirtti.

Hazal Kaya'dan tartışma yaratan açıklamalar: Sektörün ağır işçileri bizdik, kimse bizim kadar çalışmadı!

"AĞIR SALDIRIYA MARUZ KALDIK"

30 yaşındaki ünlü oyuncu, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

Yıllarca 'Dizi oyuncusu' diye aşağılanıp, hiçbir beklenti olmadan yaşadık. 'Zaten sizden ne olur?' ve 'Güzelsiniz diye oradasınız' gibi yaklaşımlar vardı. Bu da bana hep acayip geliyordu. Bir sınıflılık hali var. 'Onlar tiyatrocu, onlar bağımsız sinemacılar, siz de dizi oyuncususunuz' diye. Yıllar sonra dizilerin dünyaya satılıp, bizim değere binmemiz benim için ilahi adalettir. Çünkü sektörün ağır işçileri bizdik. Kimse bizim kadar çalışmadı, ağır saldırıya maruz kalmadı. Kendimizi hiç kimseye beğendiremediğimiz bir on yıl vardır.

Hazal Kaya'dan tartışma yaratan açıklamalar: Sektörün ağır işçileri bizdik, kimse bizim kadar çalışmadı!

"ÖZEL İLGİM VAR"

Samimi açıklamalarda bulunan Kaya, iki hafta önce Kardashian Ailesine özel bir ilgisi olduğunu dile getirmişti.

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