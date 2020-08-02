Hadise'nin mutluluğu yüzünden okunuyor! Hadise'den yeni paylaşım geldi... Hadise poz verdi sevgilisi Kaan Yıldırım çekti!

Yılın en çok konuşulan çifti Hadise ile Kaan Yıldırım tatile doymuyor. Geçtiğimiz günlerde Kaan Yıldırım'ın sevgilisi Hadise ile ilk pozunu paylaşmasının ardından Hadise de aşkı ile yeni video paylaştı. Kaan Yıldırım ile araba yolculuğundan attığı video ve bakışlarıyla ilgi odağı olan Hadise hakkında "Sırılsıklam aşık" yorumları yapıldı. Instagram hesabından mini etekli pozlarını da paylaşan Hadise beğeni topladı. Hadise'nin sevgilisi Kaan Yıldırım'a verdiği pozlarda gözlerinin içinin güldüğü de dikkatlerden kaçmadı. İşte şarkıcı Hadise'nin yeni pozları...
Giriş Tarihi: 02.08.2020
16:19
Güncelleme Tarihi: 02.08.2020
17:07
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