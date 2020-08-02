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'nin mutluluğu yüzünden okunuyor! geldi... Hadise poz verdi sevgilisi çekti!

Yılın en çok konuşulan çifti ile tatile doymuyor. Geçtiğimiz günlerde Kaan Yıldırım'ın sevgilisi Hadise ile ilk pozunu paylaşmasının ardından Hadise de aşkı ile yeni video paylaştı. Kaan Yıldırım ile araba yolculuğundan attığı video ve bakışlarıyla ilgi odağı olan Hadise hakkında "Sırılsıklam aşık" yorumları yapıldı. hesabından mini etekli pozlarını da paylaşan Hadise beğeni topladı. Kaan Yıldırım'a verdiği pozlarda gözlerinin içinin güldüğü de dikkatlerden kaçmadı. İşte 'nin yeni pozları...

Giriş Tarihi: 02.08.2020 16:19 Güncelleme Tarihi: 02.08.2020 17:07
Hadise'nin mutluluğu yüzünden okunuyor! Hadise'den yeni paylaşım geldi... Hadise poz verdi sevgilisi Kaan Yıldırım çekti!

Yılın en çok konuşulan çifti ile tatile doymuyor. Geçtiğimiz günlerde Kaan Yıldırım'ın sevgilisi Hadise ile ilk pozunu paylaşmasının ardından Hadise de aşkı ile yeni video paylaştı.

Hadise'nin mutluluğu yüzünden okunuyor! Hadise'den yeni paylaşım geldi... Hadise poz verdi sevgilisi Kaan Yıldırım çekti!

ile araba yolculuğundan attığı video ve bakışlarıyla ilgi odağı olan hakkında "Sırılsıklam aşık" yorumları yapıldı.

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Hadise'nin mutluluğu yüzünden okunuyor! Hadise'den yeni paylaşım geldi... Hadise poz verdi sevgilisi Kaan Yıldırım çekti!

Yeni şarkılarının yolda olduğunu belirten 'nin sevgilisine aşkla baktığı anlar dikkat çekti.

Hadise'nin mutluluğu yüzünden okunuyor! Hadise'den yeni paylaşım geldi... Hadise poz verdi sevgilisi Kaan Yıldırım çekti!

hesabından mini etekli pozlarını da paylaşan beğeni topladı. İşte 'nin yeni pozları...

Hadise'nin mutluluğu yüzünden okunuyor! Hadise'den yeni paylaşım geldi... Hadise poz verdi sevgilisi Kaan Yıldırım çekti!
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Hadise'nin mutluluğu yüzünden okunuyor! Hadise'den yeni paylaşım geldi... Hadise poz verdi sevgilisi Kaan Yıldırım çekti!
Hadise'nin mutluluğu yüzünden okunuyor! Hadise'den yeni paylaşım geldi... Hadise poz verdi sevgilisi Kaan Yıldırım çekti!

'nin sevgilisi 'a verdiği pozlarda gözlerinin içinin güldüğü de dikkatlerden kaçmadı.

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