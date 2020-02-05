Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • Hekimoğlu’nda Zeynep Can karakterine hayat veren Damla Colbay… Kimse tanıyamadı!

’nda karakterine hayat veren … Kimse tanıyamadı!

Güzel oyuncu , sosyal medyanın konuştuğu isimlerden biri oldu. Colbay son olarak dünyaca ünlü dizi House MD uyarlaması olan dizisiyle sevenlerinin karşına çıkıyor. Hekimoğlu dizinin başrolünde , "Dr. House" olarak bilinen "Hekimoğlu" karakterini canlandırıyor. Damla Colbay'ın dizide canlandırdığı karakter ise, Doktor . Ateş'in ekibindeki tek kadın olan Zeynep bağışıklık sistemi uzmanıdır. Oldukça güzel ve dikkat çekici olduğu halde takındığı ciddi maskeyle kadınlığını gizlemeye uğraşır. Hastalara şefkatle yaklaşır, onlarla gereğinden fazla bağ kurar. Ateş'in merakı bulmaca çözmekse, Zeynep'in merakı da insanlardır. Her şeyiyle Ateş'in tam zıttıdır. Ne var ki Ateş'le çalışmaya başladıktan sonra onun da içinde bir sertlik oluşur. Zamanla Ateş'e benzemeye başlar, onun gibi olursa onu anlayabileceğini düşünür ve o da kuralları zorlamaya başlar. Sosyal medyada oldukça aktif olan ve binlerce takipçisi olan Damla Colbay'ın özel hayatı da yakın mercek altında. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden olan Damla Colbay takipçilerini çocukluk hali ile şaşırttı.

Giriş Tarihi: 05.02.2020 10:18 Güncelleme Tarihi: 05.02.2020 10:32
Hekimoğlu’nda Zeynep Can karakterine hayat veren Damla Colbay… Kimse tanıyamadı!

Genç ve güzel doktor karakterine hayat veren sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden oldu. Colbay son olarak dünyaca ünlü dizi House MD uyarlaması olan dizisiyle sevenlerinin karşına çıkıyor. Damla Colbay'ın hayatı, izleyenler tarafından merak konusu oldu. Damla Colbay, 14 Ocak 1993'te İzmir'de dünyaya gelmiştir. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü mezunudur. Sosyal medyada oldukça aktif olan ve binlerce takipçisi olan Damla Colbay'ın özel hayatı da yakın mercek altında. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden olan Damla Colbay takipçilerini çocukluk hali ile şaşırttı. İşte güzel oyuncu Damla Colbay ve diğer ünlü isimlerin çocuklu fotoğrafları…

Hekimoğlu’nda Zeynep Can karakterine hayat veren Damla Colbay… Kimse tanıyamadı!

KIVANÇ TATLITUĞ

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Hekimoğlu’nda Zeynep Can karakterine hayat veren Damla Colbay… Kimse tanıyamadı!
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Hekimoğlu’nda Zeynep Can karakterine hayat veren Damla Colbay… Kimse tanıyamadı!

ANGELINA JOLIE

Hekimoğlu’nda Zeynep Can karakterine hayat veren Damla Colbay… Kimse tanıyamadı!
Hekimoğlu’nda Zeynep Can karakterine hayat veren Damla Colbay… Kimse tanıyamadı!
Hekimoğlu’nda Zeynep Can karakterine hayat veren Damla Colbay… Kimse tanıyamadı!

NEHİR ERDOĞAN

BİZE ULAŞIN