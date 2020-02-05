Hekimoğlu’nda Zeynep Can karakterine hayat veren Damla Colbay… Kimse tanıyamadı!

Güzel oyuncu Damla Colbay, sosyal medyanın konuştuğu isimlerden biri oldu. Colbay son olarak dünyaca ünlü dizi House MD uyarlaması olan Hekimoğlu dizisiyle sevenlerinin karşına çıkıyor. Hekimoğlu dizinin başrolünde Timuçin Esen, "Dr. House" olarak bilinen "Hekimoğlu" karakterini canlandırıyor. Damla Colbay'ın dizide canlandırdığı karakter ise, Doktor Zeynep Can. Ateş'in ekibindeki tek kadın olan Zeynep bağışıklık sistemi uzmanıdır. Oldukça güzel ve dikkat çekici olduğu halde takındığı ciddi maskeyle kadınlığını gizlemeye uğraşır. Hastalara şefkatle yaklaşır, onlarla gereğinden fazla bağ kurar. Ateş'in merakı bulmaca çözmekse, Zeynep'in merakı da insanlardır. Her şeyiyle Ateş'in tam zıttıdır. Ne var ki Ateş'le çalışmaya başladıktan sonra onun da içinde bir sertlik oluşur. Zamanla Ateş'e benzemeye başlar, onun gibi olursa onu anlayabileceğini düşünür ve o da kuralları zorlamaya başlar. Sosyal medyada oldukça aktif olan ve binlerce takipçisi olan Damla Colbay'ın özel hayatı da yakın mercek altında. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden olan Damla Colbay takipçilerini çocukluk hali ile şaşırttı.