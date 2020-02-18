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  • Helin Avşar estetiğin dozunu kaçırınca o isimlere benzetildi... Hülya Avşar'ın kız kardeşi Helin Avşar'ı tanımak neredeyse imkansız...

estetiğin dozunu kaçırınca o isimlere benzetildi... 'ın kız kardeşi Helin Avşar'ı tanımak neredeyse imkansız...

Aile fertlerinin ünü ile şohret olan, bir anda magazin haberlerinin baş karakterlerinden birine dönüşen isimler oldukça fazla. Hiç kuşkusuz bu isimlerden biri de 'ın kız kardeşi . Helin Avşar bir dönem magazin haberlerine konu olan aşkları ile özellikle ablası Hülya Avşar'ı oldukça yormuştu. Ünlü sanatçı olması onu da ünlüler dünyasına dahil etmişti. Sansasyonel magazin haberlerine konu olan Helin Avşar şimdilerde ise magazinden uzak oldukça farklı bir hayat sürdürüyor. 2016 yılında yaptığı kısa süreli evliliğin ardından Helin Avşar hızla değişmeye başladı. Şimdilerde moda ile ilgilenen önceki gece sevgilisi Umur Saçkın ile Arnavutköy'de görüntülendi. Geçirdiği estetik operasyonlarla adeta bambaşka birine dönüşen Helin Avşar Instagram paylaşımlarında Turan ve fenomeni Ayşegül Doğan'a benzetilmişti. Helin Avşar'dan benzerlik söylentilerine " güzeli ablam var. Benzemek istesem ona benzemek isterim." sözleriyle cevap verdi. Helin Avşar'ın bu büyük değişiminin ardında 'da geçirdiği 4 büyük estetik operasyonun yattığı konuşuluyor. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Helin Avşar sık sık takipçilerine paylaşımlarda bulunuyor. Genellikle spor salonundan yaptığı paylaşımlar dikkat çeken Helin Avşar'ın değişimine ise adeta yorum yağıyor. İşte aynı zamanda sizin için derlediğimiz galerisi...

Giriş Tarihi: 18.02.2020 15:09 Güncelleme Tarihi: 18.02.2020 15:13
Helin Avşar estetiğin dozunu kaçırınca o isimlere benzetildi... Hülya Avşar'ın kız kardeşi Helin Avşar'ı tanımak neredeyse imkansız...

Aile fertlerinin ünü ile şohret olan, bir anda magazin haberlerinin baş karakterlerinden birine dönüşen isimler oldukça fazla. Hiç kuşkusuz bu isimlerden biri de 'ın kız kardeşi . Helin Avşar bir dönem magazin haberlerine konu olan aşkları ile özellikle ablası Hülya Avşar'ı oldukça yormuştu. Ünlü sanatçı olması onu da ünlüler dünyasına dahil etmişti. Sansasyonel magazin haberlerine konu olan Helin Avşar şimdilerde ise magazinden uzak oldukça farklı bir hayat sürdürüyor. 2016 yılında yaptığı kısa süreli evliliğin ardından Helin Avşar hızla değişmeye başladı. Şimdilerde moda ile ilgilenen önceki gece sevgilisi Umur Saçkın ile Arnavutköy'de görüntülendi. Geçirdiği estetik operasyonlarla adeta bambaşka birine dönüşen Helin Avşar Instagram paylaşımlarında Turan ve fenomeni Ayşegül Doğan'a benzetilmişti. Helin Avşar'dan benzerlik söylentilerine " güzeli ablam var. Benzemek istesem ona benzemek isterim." sözleriyle cevap verdi. Helin Avşar'ın bu büyük değişiminin ardında 'da geçirdiği 4 büyük estetik operasyonun yattığı konuşuluyor. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Helin Avşar sık sık takipçilerine paylaşımlarda bulunuyor. Genellikle spor salonundan yaptığı paylaşımlar dikkat çeken Helin Avşar'ın değişimine ise adeta yorum yağıyor. İşte aynı zamanda sizin için derlediğimiz galerisi...

Helin Avşar estetiğin dozunu kaçırınca o isimlere benzetildi... Hülya Avşar'ın kız kardeşi Helin Avşar'ı tanımak neredeyse imkansız...

ZARA

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Helin Avşar estetiğin dozunu kaçırınca o isimlere benzetildi... Hülya Avşar'ın kız kardeşi Helin Avşar'ı tanımak neredeyse imkansız...
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Helin Avşar estetiğin dozunu kaçırınca o isimlere benzetildi... Hülya Avşar'ın kız kardeşi Helin Avşar'ı tanımak neredeyse imkansız...

EBRU YAŞAR

Helin Avşar estetiğin dozunu kaçırınca o isimlere benzetildi... Hülya Avşar'ın kız kardeşi Helin Avşar'ı tanımak neredeyse imkansız...
Helin Avşar estetiğin dozunu kaçırınca o isimlere benzetildi... Hülya Avşar'ın kız kardeşi Helin Avşar'ı tanımak neredeyse imkansız...

TÜRKAN ŞORAY

Helin Avşar estetiğin dozunu kaçırınca o isimlere benzetildi... Hülya Avşar'ın kız kardeşi Helin Avşar'ı tanımak neredeyse imkansız...
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