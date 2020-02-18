Helin Avşar estetiğin dozunu kaçırınca o isimlere benzetildi... Hülya Avşar'ın kız kardeşi Helin Avşar'ı tanımak neredeyse imkansız...

Aile fertlerinin ünü ile şohret olan, bir anda magazin haberlerinin baş karakterlerinden birine dönüşen isimler oldukça fazla. Hiç kuşkusuz bu isimlerden biri de Hülya Avşar'ın kız kardeşi Helin Avşar. Helin Avşar bir dönem magazin haberlerine konu olan aşkları ile özellikle ablası Hülya Avşar'ı oldukça yormuştu. Ünlü sanatçı Hülya Avşar'ın kız kardeşi olması onu da ünlüler dünyasına dahil etmişti. Sansasyonel magazin haberlerine konu olan Helin Avşar şimdilerde ise magazinden uzak oldukça farklı bir hayat sürdürüyor. 2016 yılında yaptığı kısa süreli evliliğin ardından Helin Avşar hızla değişmeye başladı. Şimdilerde moda ile ilgilenen Hülya Avşar'ın kız kardeşi Helin Avşar önceki gece sevgilisi Umur Saçkın ile Arnavutköy'de görüntülendi. Geçirdiği estetik operasyonlarla adeta bambaşka birine dönüşen Helin Avşar Instagram paylaşımlarında Aslıhan Doğan Turan ve sosyal medya fenomeni Ayşegül Doğan'a benzetilmişti. Helin Avşar'dan benzerlik söylentilerine "Türkiye güzeli ablam var. Benzemek istesem ona benzemek isterim." sözleriyle cevap verdi. Helin Avşar'ın bu büyük değişiminin ardında Almanya'da geçirdiği 4 büyük estetik operasyonun yattığı konuşuluyor. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Helin Avşar sık sık takipçilerine paylaşımlarda bulunuyor. Genellikle spor salonundan yaptığı paylaşımlar dikkat çeken Helin Avşar'ın değişimine ise adeta yorum yağıyor. İşte Helin Avşar'ın eski ve yeni hali aynı zamanda sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin estetiksiz halleri galerisi...