Henüz 19 yaşındayken anne acısıyla sarsılmıştı! Bez Bebek'in Pompirikya'sı Elif Ceren Balıkçı'dan ağlatan paylaşım! "Çok özledim 'anne' demeyi"

"Günler geçse de yıllar geçse de aklım hala gittiğin o gün de... 'Anne' lafını her duyduğumda boğazım düğümleniyor. Seni sorduklarında 'annemi kaybettik' dediğim de canım yine çok acıyor. Bana sarılamadığın, öpemediğin, saçlarımı okşayamadığın, 'annem' diyemediğin günler bu gerçekle karşılaşıyorum.



