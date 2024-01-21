Henüz 19 yaşındayken anne acısıyla sarsılmıştı! Bez Bebek'in Pompirikya'sı Elif Ceren Balıkçı'dan ağlatan paylaşım! "Çok özledim 'anne' demeyi"

Giriş Tarihi: 21.01.2024 15:29
Güncelleme Tarihi: 21.01.2024
15:40
Henüz 19 yaşındayken anne acısıyla sarsılmıştı! Bez Bebek'in Pompirikya'sı Elif Ceren Balıkçı'dan ağlatan paylaşım! "Çok özledim 'anne' demeyi"
Başrolünde Evrim Akın, Tan Sağtürk ve Oya Aydoğan'ın yer aldığı Bez Bebek dizisinin çocuk oyuncusu Elif Ceren Balıkçı Kulina'nın torunu Pompirikya'yı canlandırıyordu. Başarılı oyunculuğu ile dikkat çeken çocuk yıldız, 2019 yılında annesini kaybetmişti. Ünlü oyuncu, son paylaşımıyla herkesi duygulandırdı.