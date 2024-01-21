Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Henüz 19 yaşındayken anne acısıyla sarsılmıştı! Bez Bebek'in Pompirikya'sı Elif Ceren Balıkçı'dan ağlatan paylaşım! "Çok özledim 'anne' demeyi"
Giriş Tarihi: 21.01.2024 15:29 Güncelleme Tarihi: 21.01.2024 15:40

Henüz 19 yaşındayken anne acısıyla sarsılmıştı! Bez Bebek'in Pompirikya'sı Elif Ceren Balıkçı'dan ağlatan paylaşım! "Çok özledim 'anne' demeyi"

Başrolünde Evrim Akın, Tan Sağtürk ve Oya Aydoğan'ın yer aldığı Bez Bebek dizisinin çocuk oyuncusu Elif Ceren Balıkçı Kulina'nın torunu Pompirikya'yı canlandırıyordu. Başarılı oyunculuğu ile dikkat çeken çocuk yıldız, 2019 yılında annesini kaybetmişti. Ünlü oyuncu, son paylaşımıyla herkesi duygulandırdı.

Henüz 19 yaşındayken anne acısıyla sarsılmıştı! Bez Bebek’in Pompirikya’sı Elif Ceren Balıkçı’dan ağlatan paylaşım! Çok özledim ’anne’ demeyi

Elif Ceren Balıkçı, bir döneme damga vuran dizilerden Bez Bebek'te hayat verdiği Pompirikya karakteri ile hafızalarımıza kazınmıştı.

Henüz 19 yaşındayken anne acısıyla sarsılmıştı! Bez Bebek’in Pompirikya’sı Elif Ceren Balıkçı’dan ağlatan paylaşım! Çok özledim ’anne’ demeyi

Şimdilerde 24 yaşında güzeller güzeli bir genç kız olan çocuk yıldız henüz 19 yaşındayken anne acısıyla sarsılmıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Henüz 19 yaşındayken anne acısıyla sarsılmıştı! Bez Bebek’in Pompirikya’sı Elif Ceren Balıkçı’dan ağlatan paylaşım! Çok özledim ’anne’ demeyi

Genç oyuncu annesini sosyal medya hesabından yaptığı duygusal bir paylaşımla andı.

Henüz 19 yaşındayken anne acısıyla sarsılmıştı! Bez Bebek’in Pompirikya’sı Elif Ceren Balıkçı’dan ağlatan paylaşım! Çok özledim ’anne’ demeyi

Bir fotoğraf albümü yayınlayan Balıkçı yaptığı paylaşımın altına şu mesajı yazdı:

Henüz 19 yaşındayken anne acısıyla sarsılmıştı! Bez Bebek’in Pompirikya’sı Elif Ceren Balıkçı’dan ağlatan paylaşım! Çok özledim ’anne’ demeyi

"Günler geçse de yıllar geçse de aklım hala gittiğin o gün de... 'Anne' lafını her duyduğumda boğazım düğümleniyor. Seni sorduklarında 'annemi kaybettik' dediğim de canım yine çok acıyor. Bana sarılamadığın, öpemediğin, saçlarımı okşayamadığın, 'annem' diyemediğin günler bu gerçekle karşılaşıyorum.

SON DAKİKA