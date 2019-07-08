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  • Hercai dizisinin Reyyan'ı Ebru Şahin'in bu değişimini kimse beklemiyordu!

dizisinin 'in bu değişimini kimse beklemiyordu!

Atv'nin sevilen dizisi 'deki karakteri ile kısa sürede gönülleri fetheden genç oyuncu son dönemin en merak edilen isimlerinden. 1994 yılında İstanbul'da doğan Hercai'nin sevilen oyuncusu Ebru Şahin aslında İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden mezun. Okulu bittikten sonra kariyerine oyuncu olarak devam eden Ebru Şahin şimdilerde adından çok söz ettiriyor. Geniş bir hayran kitlesi olan Ebru Şahin'in bu başarısında doğal ve duru güzelliğinin yanı sıra sempatik halinin de büyük etkisi var. Geçmişte birçok dizi ve filmde yer alan de dikkat çekiyor. Dalgalı uzun saçları ve buğulu güzel gözleri ile beğeni toplayan Reyyan karakteri ile adeta bütünleşen Ebru Şahin'in değişiminin böylesine güzel olacağını kimse tahmin etmemiştir. İşte Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin'in değişimi ve sizin için derlediğimiz ...

Giriş Tarihi: 08.07.2019 08:32 Güncelleme Tarihi: 24.07.2019 08:19
Hercai dizisinin Reyyan'ı Ebru Şahin'in bu değişimini kimse beklemiyordu!

Reyting rekortmeni dizi 'nin başarılı oyuncusu 'in duru güzelliği ile dikkat çekiyor. Son dönemin en beğenilen genç oyuncularından olan Ebru Şahin hayat verdiği karakteri ile izleyiciden tam not aldı. Doğal güzelliği ile beğeni toplayan Ebru Şahin'in sosyal medyada da çok sayıda takipçisi var. Paylaşımları beğeni yağmurlarına tutulan Hercai dizisi oyuncusu Ebru Şahin'in ilk oynağı projelerden günümüze değişimi de muhteşem olmuş. İşte güzel oyuncu ve diğer ...

Hercai dizisinin Reyyan'ı Ebru Şahin'in bu değişimini kimse beklemiyordu!

FAHRİYE EVCEN

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Hercai dizisinin Reyyan'ı Ebru Şahin'in bu değişimini kimse beklemiyordu!

FAHRİYE EVCEN

Hercai dizisinin Reyyan'ı Ebru Şahin'in bu değişimini kimse beklemiyordu!

EMİNA JAHOVİĆ

Hercai dizisinin Reyyan'ı Ebru Şahin'in bu değişimini kimse beklemiyordu!

EMİNA JAHOVİĆ

Hercai dizisinin Reyyan'ı Ebru Şahin'in bu değişimini kimse beklemiyordu!

İLBER ORTAYLI

Hercai dizisinin Reyyan'ı Ebru Şahin'in bu değişimini kimse beklemiyordu!

İLBER ORTAYLI

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