Hercai dizisinin Reyyan'ı Ebru Şahin'in bu değişimini kimse beklemiyordu!

Reyting rekortmeni dizi Hercai'nin başarılı oyuncusu Ebru Şahin'in duru güzelliği ile dikkat çekiyor. Son dönemin en beğenilen genç oyuncularından olan Ebru Şahin hayat verdiği Reyyan karakteri ile izleyiciden tam not aldı. Doğal güzelliği ile beğeni toplayan Ebru Şahin'in sosyal medyada da çok sayıda takipçisi var. Paylaşımları beğeni yağmurlarına tutulan Hercai dizisi oyuncusu Ebru Şahin'in ilk oynağı projelerden günümüze değişimi de muhteşem olmuş. İşte güzel oyuncu Ebru Şahin'in değişimi ve diğer ünlü isimlerin eski ve yeni halleri...