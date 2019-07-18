Hercai'nin Gönül Aslanbey'i Oya Unustası'nın bu değişimini kimse beklemiyordu! İşte Oya Unustası'nın yıllar içindeki değişimi...

Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Hercai'nin yen sezon bölümleri heyecanla beklenirken sevilen oyuncularının tatili nasıl geçiyor merak konusu. Sosyal medyadan sık sık paylaşım yapan Hercai dizisi oyuncuları hayranlarıyla tatilde de bu şekilde buluşuyor. Bu oyunculardan biri de Hercai'nin Gönül Aslanbey'i Oya Unustası. Güzel oyuncu Oya Unustası canlandırdığı Gönül Aslanbey karakteri ile seyircinin büyük beğenisini topladı. Hercai'nin Gönül'ü Oya Unustası'nı sosyal medyadan da takip eden hayranları başarılı oyuncuyla ilgili birçok şeyi merak ediyor. Hercai'nin Gönül'ü Oya Unustası'nı yer aldığı birçok dizi ve film projesinden tanıyoruz. Oyuncu bu projelerde adeta kılıktan kılığa girmiş. Oya Unustası'nın bu değişimini görenler inanamıyor. 31 yaşındaki Oya Unustası'nın zaman içindeki değişimi hayranlarını şaşırtıyor. İşte son dönemin en çok merak edilen isimlerinden Hercai'nin Gönül'ü Oya Unustası'nın inanılmaz değişimi ve sizin için derlediğimiz diğer ünlü isimlerin eski ve yeni halleri…