Hercai'nin Handan'ı Gülçin Hatıhan'ın değişimi şaşırtıyor!

Reyting rekortmeni 'Hercai' dizisi yine nefeslerin tutulacağı bir bölümle izleyicisiyle buluşacak. 10 Mayıs Cuma günü Hercai 9. bölümü ile ekranlara gelecek. Sevilen oyuncu kadrosuyla dikkat çeken başarılı dizi Hercai Cuma akşamlarının vazgeçilmezleri arasına girdi. Dizi de başrol oyuncularının yanı sıra önemli karakterlere hayat veren diğer oyuncularda oldukça seviliyor. Dizi de Reyyan'ın yengesi Handan karakterini hayat veren sevilen oyuncu Gülçin Hatıhan'ın 90'lı yılların sevilen dizilerindeki hali sizi çok şaşırtacak. İşte Gülçin Hatıhan'ın değişimi ve ünlü oyuncuların eski ve yeni halleri...
Giriş Tarihi: 10.05.2019
06:44
Güncelleme Tarihi: 22.05.2019
08:33