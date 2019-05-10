Hercai'nin Handan'ı Gülçin Hatıhan'ın değişimi şaşırtıyor!

Gösteri dünyasının ünlü isimlerinin meşhur oldukları ilk yıllardan günümüze değişimleri şaşırtıyor. Sevilen dizi Hercai'de Handan karakterine hayat veren Gülçin Hatıhan'da değişimi ile şaşırtan ünlülerden. 90'lı yılların sevilen dizilerinde güzelliğiyle dikkat çeken sevilen oyuncuyu bakalım hatırlayacak mısınız? İşte ünlülerin eski ve yeni halleri...