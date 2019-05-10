Türkiye'nin en iyi haber sitesi

  • Haberler
  • Galeri
  • Hercai'nin Handan'ı Gülçin Hatıhan'ın değişimi şaşırtıyor!

'nin 'ın değişimi şaşırtıyor!

Reyting rekortmeni '' dizisi yine nefeslerin tutulacağı bir bölümle izleyicisiyle buluşacak. 10 Mayıs Cuma günü Hercai 9. bölümü ile ekranlara gelecek. Sevilen oyuncu kadrosuyla dikkat çeken başarılı dizi Hercai Cuma akşamlarının vazgeçilmezleri arasına girdi. Dizi de başrol oyuncularının yanı sıra önemli karakterlere hayat veren diğer oyuncularda oldukça seviliyor. Dizi de 'ın yengesi karakterini hayat veren sevilen oyuncu 'ın 90'lı yılların sevilen dizilerindeki hali sizi çok şaşırtacak. İşte Gülçin Hatıhan'ın değişimi ve ünlü oyuncuların eski ve yeni halleri...

Giriş Tarihi: 10.05.2019 06:44 Güncelleme Tarihi: 22.05.2019 08:33
Hercai'nin Handan'ı Gülçin Hatıhan'ın değişimi şaşırtıyor!

Gösteri dünyasının ünlü isimlerinin meşhur oldukları ilk yıllardan günümüze değişimleri şaşırtıyor. Sevilen dizi 'de karakterine hayat veren 'da değişimi ile şaşırtan ünlülerden. 90'lı yılların sevilen dizilerinde güzelliğiyle dikkat çeken sevilen oyuncuyu bakalım hatırlayacak mısınız? İşte ünlülerin eski ve yeni halleri...

Hercai'nin Handan'ı Gülçin Hatıhan'ın değişimi şaşırtıyor!

FAHRİYE EVCEN

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Hercai'nin Handan'ı Gülçin Hatıhan'ın değişimi şaşırtıyor!

FAHRİYE EVCEN

Hercai'nin Handan'ı Gülçin Hatıhan'ın değişimi şaşırtıyor!

EMİNA SANDAL

Hercai'nin Handan'ı Gülçin Hatıhan'ın değişimi şaşırtıyor!

EMİNA SANDAL

Hercai'nin Handan'ı Gülçin Hatıhan'ın değişimi şaşırtıyor!

İLBER ORTAYLI

Hercai'nin Handan'ı Gülçin Hatıhan'ın değişimi şaşırtıyor!

İLBER ORTAYLI

BİZE ULAŞIN