Hercai’nin Miran’ı ünlü oyuncu Akın Akınözü’nün 120 kilodan 70 kiloya düştüğünü biliyor musunuz?

atv ekranlarının sevilen dizisi Hercai büyük bir merakla bekleniyor! Yayınlanan 12. son bölümüyle sezon finali yapan dizinin 13. yeni bölümünün başlayacağı tarih belli oldu. atv ekranlarında izlenme rekorları kıran dizisi Hercai 20 Eylül Cuma Hercai sevenleriyle yeniden buluşacak. Hercai 12. bölümünde; Bütün yaşananları açıklamak ve yeniden güvenini kazanmak için Reyyan'dan yirmi dört saat isteyen Miran, Azize Aslanbey'in müdahalesiyle karşılaşır. Sonunda Reyyan'ın yerini öğrenen ve kızını sağ salim teslim almak isteyen Hazar ise Miran'la bir kere daha karşı karşıya gelir. Azat'ın, Gönül'ü kaçırdığını öğrenen Reyyan, kimsenin zarar görmemesi için doğru olduğunu düşündüğü kararı verir. Diğer yandan Azat'la iş birliği yaptığını düşünen Gönül, beklemediği bir durumla karşılaşınca kontrolünü kaybetmemek adına son hamlesini yapar ama bu durum olayların hiç tahmin etmediği bir noktaya taşınmasına neden olur. Akın Akınözü, Vogue dergisinin yeni sayısına röportaj verdi. Darwin'in "Ne en güçlü olan tür hayatta kalır, ne de en zeki olan. Değişime en çok adapte olabilendir hayatta kalan" sözünü çok sevdiğini söyleyen Akın Akınözü, "Değişimin gücünü ilk kez 120 kilodan 70 kiloya düştüğümde keşfettim" dedi. Oyuncu, bu bedensel deneyimin "iradeden" geçtiğine inandığını da sözlerine ekledi. İşte Akın Akınözü ve diğer kilo veren ünlü isimler…