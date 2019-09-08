Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • Hercai’nin Miran’ı ünlü oyuncu Akın Akınözü’nün 120 kilodan 70 kiloya düştüğünü biliyor musunuz?

’nin ’ı ünlü oyuncu ’nün 120 kilodan 70 kiloya düştüğünü biliyor musunuz?

atv ekranlarının sevilen dizisi büyük bir merakla bekleniyor! Yayınlanan 12. son bölümüyle sezon finali yapan dizinin 13. yeni bölümünün başlayacağı tarih belli oldu. atv ekranlarında izlenme rekorları kıran dizisi Hercai 20 Eylül Cuma Hercai sevenleriyle yeniden buluşacak. Hercai 12. bölümünde; Bütün yaşananları açıklamak ve yeniden güvenini kazanmak için 'dan yirmi dört saat isteyen , Azize Aslanbey'in müdahalesiyle karşılaşır. Sonunda Reyyan'ın yerini öğrenen ve kızını sağ salim teslim almak isteyen Hazar ise Miran'la bir kere daha karşı karşıya gelir. 'ın, 'ü kaçırdığını öğrenen Reyyan, kimsenin zarar görmemesi için doğru olduğunu düşündüğü kararı verir. Diğer yandan Azat'la iş birliği yaptığını düşünen Gönül, beklemediği bir durumla karşılaşınca kontrolünü kaybetmemek adına son hamlesini yapar ama bu durum olayların hiç tahmin etmediği bir noktaya taşınmasına neden olur. , Vogue dergisinin yeni sayısına röportaj verdi. Darwin'in "Ne en güçlü olan tür hayatta kalır, ne de en zeki olan. Değişime en çok adapte olabilendir hayatta kalan" sözünü çok sevdiğini söyleyen Akın Akınözü, "Değişimin gücünü ilk kez 120 kilodan 70 kiloya düştüğümde keşfettim" dedi. Oyuncu, bu bedensel deneyimin "iradeden" geçtiğine inandığını da sözlerine ekledi. İşte Akın Akınözü ve diğer kilo veren ünlü isimler…

Giriş Tarihi: 08.09.2019 14:55 Güncelleme Tarihi: 08.09.2019 15:22
Hercai’nin Miran’ı ünlü oyuncu Akın Akınözü’nün 120 kilodan 70 kiloya düştüğünü biliyor musunuz?

Yapımını Mia Yapım'ın, yapımcılığını Banu Akdeniz'in üstlendiği "İntikamdan doğan imkansız bir aşkın masalı"nı anlatan '' de ise yaptığı hataları telafi edebildi mi, ona ikinci bir şans verecek mi? sorularının cevapları yeni sezonda atv ekranlarında yanıt bulacak. atv'nin cuma akşamlarına damga vuran dizisi Hercai yeni sezona bomba gibi giriyor. Yayınlanan 12. son bölümüyle sezon finali yapan dizinin 13. yeni bölümünün başlayacağı tarih belli oldu. atv ekranlarında izlenme rekorları kıran dizisi Hercai 20 Eylül Cuma Hercai sevenleriyle yeniden buluşacak. Hercai'nin Miran'ı bir dergiye verdiği röportajda değişimin gücüne ilk kez 120 kilodan 70 kiloya düştüğünde keşfettiğini söyledi. İşte 120 kilodan 70 kiloya düşen Akın Akınözü ve diğer ünlü isimler…

Hercai’nin Miran’ı ünlü oyuncu Akın Akınözü’nün 120 kilodan 70 kiloya düştüğünü biliyor musunuz?

Yeşim Ceren Bozoğlu

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Hercai’nin Miran’ı ünlü oyuncu Akın Akınözü’nün 120 kilodan 70 kiloya düştüğünü biliyor musunuz?

Yeşim Ceren Bozoğlu

(20 kilo verdi)

Hercai’nin Miran’ı ünlü oyuncu Akın Akınözü’nün 120 kilodan 70 kiloya düştüğünü biliyor musunuz?

Cengiz Kurtoğlu

Hercai’nin Miran’ı ünlü oyuncu Akın Akınözü’nün 120 kilodan 70 kiloya düştüğünü biliyor musunuz?

Cengiz Kurtoğlu

(41 kilo verdi)

Hercai’nin Miran’ı ünlü oyuncu Akın Akınözü’nün 120 kilodan 70 kiloya düştüğünü biliyor musunuz?

Pelin Öztekin

Hercai’nin Miran’ı ünlü oyuncu Akın Akınözü’nün 120 kilodan 70 kiloya düştüğünü biliyor musunuz?

Pelin Öztekin

(90 kilo verdi)

BİZE ULAŞIN