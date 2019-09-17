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  • Hercai'nin Miran'ı ünlü oyuncu Akın Akınözü'nün kilolu hali ortaya çıktı! İşte Akın Akınözü'nün kilo vermeden önceki hali...

'nin Miran'ı ünlü oyuncu 'nün kilolu hali ortaya çıktı! İşte Akın Akınözü'nün kilo vermeden önceki hali...

'nin rekortmen dizisi 'nin 13. bölümü 20 Eylül Cuma günü akşamı sevenleriyle buluşacak. Hayranlarının iple çektiği sevilen dizi Hercai başarılı oyuncu kadrosu ile kısa sürede zirveye oturdu. 'ın yaşadıkları tutkulu ve zorlu aşkı konu alan dizinin iki genç oyuncusu kariyerlerinin adeta doruk noktasını yaşıyorlar. Hayran kitleleri ülke sınırlarını aşan ve Hercai'nin Reyyan'ı sosyal medyada da en çok merak edilen ünlülerden. Hercai'de Miran karakterine hayat veren Akın Akınözü bir dergiye verdiği röportajda geçmişte kilolu olduğunu ve 50 kilo verdiğini açıklamıştı. Akın Akınözü, verdiği röportajda Darwin'in "Ne en güçlü olan tür hayatta kalır, ne de en zeki olan. Değişime en çok adapte olabilendir hayatta kalan" sözünü çok sevdiğini söyleyen Akın Akınözü, "Değişimin gücünü ilk kez 120 kilodan 70 kiloya düştüğümde keşfettim" dedi. Oyuncu, bu bedensel deneyimin "iradeden" geçtiğine inandığını da sözlerine ekledi. Şimdilerde genç kızların sevgilisi olan Akın Akınözü'nün bu açıklaması gündeme bomba gibi düşmüş ve kilolu hali merak konusu olmuştu. İşte 'nün kilo vermeden önceki hali ve sizin için derlediğimiz diğer ...

Giriş Tarihi: 17.09.2019 11:57 Güncelleme Tarihi: 17.09.2019 12:13
Hercai'nin Miran'ı ünlü oyuncu Akın Akınözü'nün kilolu hali ortaya çıktı! İşte Akın Akınözü'nün kilo vermeden önceki hali...

'nin rekortmen dizisi 'nin 13. bölümü 20 Eylül Cuma günü akşamı sevenleriyle buluşacak. Hayranlarının iple çektiği sevilen dizi Hercai başarılı oyuncu kadrosu ile kısa sürede zirveye oturdu. 'ın yaşadıkları tutkulu ve zorlu aşkı konu alan dizinin iki genç oyuncusu kariyerlerinin adeta doruk noktasını yaşıyorlar. Hayran kitleleri ülke sınırlarını aşan ve Hercai'nin Reyyan'ı sosyal medyada da en çok merak edilen ünlülerden. Hercai'de Miran karakterine hayat veren Akın Akınözü bir dergiye verdiği röportajda geçmişte kilolu olduğunu ve 50 kilo verdiğini açıklamıştı. Akın Akınözü, verdiği röportajda Darwin'in "Ne en güçlü olan tür hayatta kalır, ne de en zeki olan. Değişime en çok adapte olabilendir hayatta kalan" sözünü çok sevdiğini söyleyen Akın Akınözü, "Değişimin gücünü ilk kez 120 kilodan 70 kiloya düştüğümde keşfettim" dedi. Oyuncu, bu bedensel deneyimin "iradeden" geçtiğine inandığını da sözlerine ekledi. Şimdilerde genç kızların sevgilisi olan Akın Akınözü'nün bu açıklaması gündeme bomba gibi düşmüş ve kilolu hali merak konusu olmuştu. İşte 'nün kilo vermeden önceki hali ve sizin için derlediğimiz diğer ...

Hercai'nin Miran'ı ünlü oyuncu Akın Akınözü'nün kilolu hali ortaya çıktı! İşte Akın Akınözü'nün kilo vermeden önceki hali...

Yeşim Ceren Bozoğlu

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Hercai'nin Miran'ı ünlü oyuncu Akın Akınözü'nün kilolu hali ortaya çıktı! İşte Akın Akınözü'nün kilo vermeden önceki hali...

Yeşim Ceren Bozoğlu

(20 kilo verdi)

Hercai'nin Miran'ı ünlü oyuncu Akın Akınözü'nün kilolu hali ortaya çıktı! İşte Akın Akınözü'nün kilo vermeden önceki hali...

Cengiz Kurtoğlu

Hercai'nin Miran'ı ünlü oyuncu Akın Akınözü'nün kilolu hali ortaya çıktı! İşte Akın Akınözü'nün kilo vermeden önceki hali...

Cengiz Kurtoğlu

(41 kilo verdi)

Hercai'nin Miran'ı ünlü oyuncu Akın Akınözü'nün kilolu hali ortaya çıktı! İşte Akın Akınözü'nün kilo vermeden önceki hali...

Pelin Öztekin

Hercai'nin Miran'ı ünlü oyuncu Akın Akınözü'nün kilolu hali ortaya çıktı! İşte Akın Akınözü'nün kilo vermeden önceki hali...

Pelin Öztekin

(90 kilo verdi)

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