Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin hayranlarını ters köşe yaptı! 'Ebru Şahin nereli?' diye merak eden sevenleri şok oldu!

Geçtiğimiz sezona damga vuran Atv'nin sevilen dizisi Hercai'nin yeni bölümleri için Mardin'e dönen oyuncular ilgi odağı oldu. Atv, geçtiğimiz yayın döneminde reytingleri Hercai dizisi ile alt üst etti. Başarılı dizi Hercai'nin yeni sezon tanıtım fragmanı izleyiciyi heyecanlandırmaya yetti bile. Hercai başarılı oyuncu kadrosu ile dikkat çekerken, Hercai'deki Reyyan karakteri ile kısa sürede gönülleri fetheden genç oyuncu Ebru Şahin son dönemin en merak edilen isimlerinden olmayı başardı. 1994 yılında İstanbul'da doğan Hercai'nin sevilen oyuncusu Ebru Şahin aslında İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden mezun. Okulu bittikten sonra kariyerine oyuncu olarak devam eden Ebru Şahin şimdilerde adından çok söz ettiriyor. Geniş bir hayran kitlesi olan Ebru Şahin'in bu başarısında doğal ve duru güzelliğinin yanı sıra sempatik halinin de büyük etkisi var. Geçmişte birçok dizi ve filmde yer alan Ebru şahin'in hakkında merak edilenler arasında ilk sırada nereli olduğu var? Dalgalı uzun saçları ve buğulu güzel gözleri ile beğeni toplayan Mardinli Reyyan karakteri ile adeta bütünleşen Ebru Şahin'in nereli olduğunu duyanlar şaşkınlığını gizleyemiyor. İşte Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin nereli? diye merak eden hayranları için derlediğimiz Ebru Şahin'in memleketi ve diğer ünlü isimlerin memleketleri...
Giriş Tarihi: 27.08.2019
07:21
Güncelleme Tarihi: 27.08.2019
07:43