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  • Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin iki yılda bambaşka biri oldu... Ünlü oyuncu Ebru Şahin'in eski halini görenler inanamadı!

'nin iki yılda bambaşka biri oldu... Ünlü oyuncu Ebru Şahin'in eski halini görenler inanamadı!

'de iki sezondur yayınlanan dizisi reytingleri alt üst etmeye devam ediyor. bu akşam hayranlarıyla buluşacak. İzleyicisinin heyecanla beklediği Hercai'nin yeni bölümünde ve 'ın ilk dansına şahit olacağız. Hercai'deki karakteri ile kısa sürede gönülleri fetheden genç oyuncu son dönemin en merak edilen isimlerinden. 1994 yılında İstanbul'da doğan Hercai'nin sevilen oyuncusu Ebru Şahin aslında İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden mezun. Okulu bittikten sonra kariyerine oyuncu olarak devam eden Ebru Şahin şimdilerde adından çok söz ettiriyor. Son olarak 'da verdiği pozlar ve tercih ettiği kıyafetler ile gündeme bomba gibi düşen Ebru Şahin adeta Cannes'a damga vurdu. Geniş bir hayran kitlesi olan Ebru Şahin'in bu başarısında doğal ve duru güzelliğinin yanı sıra sempatik halinin de büyük etkisi var. Geçmişte birçok dizi ve filmde yer alan de dikkat çekiyor. Ebru Şahin'in iki yıl önce Babam filmindeki halini görenler inanamıyor. Dalgalı uzun saçları ve buğulu güzel gözleri ile beğeni toplayan Reyyan karakteri ile adeta bütünleşen Ebru Şahin'in değişiminin böylesine güzel olacağını kimse tahmin etmemiştir. İşte Ebru Şahin'in değişimi ve sizin için derlediğimiz ...

Giriş Tarihi: 18.10.2019 07:29 Güncelleme Tarihi: 18.10.2019 07:47
Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin iki yılda bambaşka biri oldu... Ünlü oyuncu Ebru Şahin'in eski halini görenler inanamadı!

'de iki sezondur yayınlanan dizisi reytingleri alt üst etmeye devam ediyor. bu akşam hayranlarıyla buluşacak. İzleyicisinin heyecanla beklediği Hercai'nin yeni bölümünde ve 'ın ilk dansına şahit olacağız. Geçmişin pişmanlığıyla kalplerinde oluşan yaraları beraber iyileştirmeye başlayan ve Miran yaşanan tüm kötü olaylara rağmen aralarındaki bağı güçlendirmek ve sevdalarını herkese kabul ettirmek için çıktıkları yolda savaşmaya devam eder. Bu uğurda Miran, babaannesinin uzun zaman önce Reyyan'a yapmış olduğu hatayı telafi etmesi için harekete geçer. Başka bir düşmanın var olduğunu, yaşananlarda Şadoğlu ailesinin hiçbir suçunun olmadığını kanıtlamaya çalışan Hazar diğer yandan Miran'ın geçmişle ilgili bildiklerinin gerçek olmadığını ispatlamak için eski bir tanıdıkla konuşmaya karar verir. Geçmişte yaşananların tanığı olan bu kişi acaba masumiyetini kanıtlamak için Hazar Şadoğlu'na istediği yardım elini uzatacak mıdır?

Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin iki yılda bambaşka biri oldu... Ünlü oyuncu Ebru Şahin'in eski halini görenler inanamadı!

'deki karakteri ile kısa sürede gönülleri fetheden genç oyuncu son dönemin en merak edilen isimlerinden. 1994 yılında İstanbul'da doğan Hercai'nin sevilen oyuncusu Ebru Şahin aslında İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden mezun. Okulu bittikten sonra kariyerine oyuncu olarak devam eden Ebru Şahin şimdilerde adından çok söz ettiriyor. Son olarak 'da verdiği pozlar ve tercih ettiği kıyafetler ile gündeme bomba gibi düşen Ebru Şahin adeta Cannes'a damga vurdu. Geniş bir hayran kitlesi olan Ebru Şahin'in bu başarısında doğal ve duru güzelliğinin yanı sıra sempatik halinin de büyük etkisi var. Geçmişte birçok dizi ve filmde yer alan de dikkat çekiyor. Ebru Şahin'in iki yıl önce Babam filmindeki halini görenler inanamıyor. Dalgalı uzun saçları ve buğulu güzel gözleri ile beğeni toplayan karakteri ile adeta bütünleşen Ebru Şahin'in değişiminin böylesine güzel olacağını kimse tahmin etmemiştir. İşte Ebru Şahin'in değişimi ve sizin için derlediğimiz ...

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Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin iki yılda bambaşka biri oldu... Ünlü oyuncu Ebru Şahin'in eski halini görenler inanamadı!

FAHRİYE EVCEN

Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin iki yılda bambaşka biri oldu... Ünlü oyuncu Ebru Şahin'in eski halini görenler inanamadı!
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Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin iki yılda bambaşka biri oldu... Ünlü oyuncu Ebru Şahin'in eski halini görenler inanamadı!

EMİNA JAHOVİĆ

Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin iki yılda bambaşka biri oldu... Ünlü oyuncu Ebru Şahin'in eski halini görenler inanamadı!
Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin iki yılda bambaşka biri oldu... Ünlü oyuncu Ebru Şahin'in eski halini görenler inanamadı!

FİLİZ AKIN

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