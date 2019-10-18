Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin iki yılda bambaşka biri oldu... Ünlü oyuncu Ebru Şahin'in eski halini görenler inanamadı!

Hercai'deki Reyyan karakteri ile kısa sürede gönülleri fetheden genç oyuncu Ebru Şahin son dönemin en merak edilen isimlerinden. 1994 yılında İstanbul'da doğan Hercai'nin sevilen oyuncusu Ebru Şahin aslında İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden mezun. Okulu bittikten sonra kariyerine oyuncu olarak devam eden Ebru Şahin şimdilerde adından çok söz ettiriyor. Son olarak Cannes'da verdiği pozlar ve tercih ettiği kıyafetler ile gündeme bomba gibi düşen Ebru Şahin adeta Cannes'a damga vurdu. Geniş bir hayran kitlesi olan Ebru Şahin'in bu başarısında doğal ve duru güzelliğinin yanı sıra sempatik halinin de büyük etkisi var. Geçmişte birçok dizi ve filmde yer alan Ebru şahin'in değişimi de dikkat çekiyor. Ebru Şahin'in iki yıl önce Babam filmindeki halini görenler inanamıyor. Dalgalı uzun saçları ve buğulu güzel gözleri ile beğeni toplayan Reyyan karakteri ile adeta bütünleşen Ebru Şahin'in değişiminin böylesine güzel olacağını kimse tahmin etmemiştir. İşte Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin'in değişimi ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin eski ve yeni halleri...