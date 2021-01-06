Hercai'nin Yaren'i İlay Erkök tanınmaz halde

Hercai'nin Yaren'i İlay Erkök. Güzel oyuncu İlay Erkök, Dizide aşık kıskanç ve oldukça hırslı bir karakteri canlandırıyor. Hercai'nin Yaren'i İlay Erkök oyunculuğunun yanında güzelliği ile de dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 26 yaşındaki güzel oyuncu İlay Erkök hakkında birçok merak edilen bilgi var. Sosyal medya hesabı hayranları tarafından ilgi ile takip edilen İlay Erkök'ün paylaşımlarına da beğeni yağıyor. Güzel oyuncu İlay Erkök, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Siyah maske ve siyah gözlük tercih eden Erkök'ü görenler tanımakta zorlandı.