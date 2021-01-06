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Haberler Galeri Hercai'nin Yaren'i İlay Erkök tanınmaz halde

'nin Yaren'i tanınmaz halde

'nin Yaren'i . Güzel oyuncu İlay Erkök, Dizide aşık kıskanç ve oldukça hırslı bir karakteri canlandırıyor. İlay Erkök oyunculuğunun yanında güzelliği ile de dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 26 yaşındaki güzel oyuncu İlay Erkök hakkında birçok merak edilen bilgi var. Sosyal medya hesabı hayranları tarafından ilgi ile takip edilen İlay Erkök'ün paylaşımlarına da beğeni yağıyor. Güzel oyuncu İlay Erkök, önceki gün 'nda görüntülendi. Siyah maske ve siyah gözlük tercih eden Erkök'ü görenler tanımakta zorlandı.

Giriş Tarihi: 06.01.2021 20:35 Güncelleme Tarihi: 06.01.2021 20:35
Hercai'nin Yaren'i İlay Erkök tanınmaz halde

'nin Yaren'i . Güzel oyuncu İlay Erkök, Dizide aşık kıskanç ve oldukça hırslı bir karakteri canlandırıyor. İlay Erkök oyunculuğunun yanında güzelliği ile de dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 26 yaşındaki güzel oyuncu İlay Erkök hakkında birçok merak edilen bilgi var. Sosyal medya hesabı hayranları tarafından ilgi ile takip edilen İlay Erkök'ün paylaşımlarına da beğeni yağıyor. Güzel oyuncu İlay Erkök, önceki gün 'nda görüntülendi. Siyah maske ve siyah gözlük tercih eden Erkök'ü görenler tanımakta zorlandı.

Hercai'nin Yaren'i İlay Erkök tanınmaz halde

Dizide oynadığı kötü karakter nedeniyle kendisine olumsuz tepkilerin gelip gelmediği hakkında konuşan Erkök, "Zaman zaman tepkiler geliyor.

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Hercai'nin Yaren'i İlay Erkök tanınmaz halde

Vatandaşlar sitemlerini tatlı tatlı dile getiriyorlar. Gerçekle diziyi ayırdıkları için Yaren'le bir alakam olmadığını görüyorlar" dedi.

Hercai'nin Yaren'i İlay Erkök tanınmaz halde

Giyim tarzıyla da dikkat çeken oyuncu, alışveriş için 'na geldiğini söyledi.

Hercai'nin Yaren'i İlay Erkök tanınmaz halde

Bu hali ise tanınmaz halde

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