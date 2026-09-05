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Herkes bunu merak ediyordu...Sibel Can ile Emir Sarıgül'ün nikah tarihi ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 05.09.2026 16:16
Herkes bunu merak ediyordu...Sibel Can ile Emir Sarıgül'ün nikah tarihi ortaya çıktı
Sibel Can ile kendisinden 11 yaş küçük iş insanı Emir Sarıgül'ün aşkı, uzun süredir magazin gündemindeki yerini koruyor. Birlikte yaptıkları tatillerle sık sık adlarından söz ettiren çift hakkında evlilik iddiaları da yeniden gündeme geldi. Son olarak Sibel Can ile Emir Sarıgül'ün nikah masasına oturacağı tarihle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.