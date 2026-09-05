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Giriş Tarihi: 05.09.2026 16:16

Herkes bunu merak ediyordu...Sibel Can ile Emir Sarıgül'ün nikah tarihi ortaya çıktı

Sibel Can ile kendisinden 11 yaş küçük iş insanı Emir Sarıgül'ün aşkı, uzun süredir magazin gündemindeki yerini koruyor. Birlikte yaptıkları tatillerle sık sık adlarından söz ettiren çift hakkında evlilik iddiaları da yeniden gündeme geldi. Son olarak Sibel Can ile Emir Sarıgül'ün nikah masasına oturacağı tarihle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

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Herkes bunu merak ediyordu...Sibel Can ile Emir Sarıgül’ün nikah tarihi ortaya çıktı

Sibel Can ile kendisinden 11 yaş küçük iş insanı Emir Sarıgül'ün birlikteliği, uzun süredir magazin dünyasının dikkat çeken ilişkileri arasında yer alıyor. Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çiftin, evlilik hazırlığında olduğu yönündeki iddialar yeniden gündeme taşındı.

Herkes bunu merak ediyordu...Sibel Can ile Emir Sarıgül’ün nikah tarihi ortaya çıktı

Sarıgül ailesinin bu ilişkiye geçmişte mesafeli yaklaştığı öne sürülürken, son gelişme ise evlilik iddialarını güçlendirdi. MagazinBurada'nın haberine göre, Sibel Can ve Emir Sarıgül'ün nikah tarihi belli oldu.

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Herkes bunu merak ediyordu...Sibel Can ile Emir Sarıgül’ün nikah tarihi ortaya çıktı

Ortaya atılan iddiaya göre çift, 17 Eylül'de hayatlarını birleştirmek için nikah masasına oturacak.

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Herkes bunu merak ediyordu...Sibel Can ile Emir Sarıgül’ün nikah tarihi ortaya çıktı

Nikah tarihine ilişkin bu iddia, ünlü çiftin hayranları ve magazin dünyasında merak uyandırdı.

Herkes bunu merak ediyordu...Sibel Can ile Emir Sarıgül’ün nikah tarihi ortaya çıktı

Türk müziğinin güçlü ve kalıcı isimlerinden Sibel Can, yıllardır hem sahne performansı hem de özel hayatıyla magazin gündeminde yer almayı sürdürüyor.

35 yılı aşkın kariyerinde sayısız hit şarkıya imza atan sanatçı, son dönemde ise müziğinden çok sahneden yansıyan görüntüleriyle konuşuluyor. Özellikle Antalya Belek konserinde cep telefonu kameralarıyla kaydedilen yakın plan görüntüler, sosyal medyada kısa sürede gündem olmuştu.

Herkes bunu merak ediyordu...Sibel Can ile Emir Sarıgül’ün nikah tarihi ortaya çıktı

Can'ın son dönemde kilo aldığı yönündeki yorumların yanı sıra sahnede tercih ettiği vücudu saran kostümler de sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekmişti.

Herkes bunu merak ediyordu...Sibel Can ile Emir Sarıgül’ün nikah tarihi ortaya çıktı

Bazı takipçileri görüntülerin kostüm, ışık ve kamera açılarından kaynaklandığını savunurken, sanatçının hayranları ise fiziksel görünümünün değil, yıllardır değişmeyen güçlü sesi ve sahne performansının konuşulması gerektiğini belirtmişti.

Herkes bunu merak ediyordu...Sibel Can ile Emir Sarıgül’ün nikah tarihi ortaya çıktı

Art arda yayılan bu görüntülerin Sibel Can cephesinde de karşılık bulduğu öne sürülmüştü. İddiaya göre ünlü sanatçı, yakın çekim görüntülerin önüne geçmek amacıyla sahnedeki düzeninde değişiklik yapma kararı aldı.

Can'ın seyirciye küçük bir selam verdikten hemen sonra geriye çekilerek sahnenin daha arka bölümünde performansını sürdürmesi bekleniyor.

Herkes bunu merak ediyordu...Sibel Can ile Emir Sarıgül’ün nikah tarihi ortaya çıktı

Öte yandan Sibel Can hakkında yıllardır bilinmeyen bir detay ortaya çıktı. Meğer sahnelerin eskimeyen kraliçesinin nüfus cüzdanında yazan isim bambaşkaymış.

Herkes bunu merak ediyordu...Sibel Can ile Emir Sarıgül’ün nikah tarihi ortaya çıktı

SİBEL CAN- SİBEL CANGÜRE

Ünlü sanatçının nüfus kayıtlarında yer alan gerçek adının Sibel Cangüre olduğu öğrenildi. Sahne kariyerinin ilk dönemlerinde Cangüre soyadını kullanan sanatçı, daha sonra "Can" ismiyle müzik dünyasında büyük bir üne kavuştu.

Herkes bunu merak ediyordu...Sibel Can ile Emir Sarıgül’ün nikah tarihi ortaya çıktı

İşte diğer ünlülerin gerçek isimleri...

AHU TUĞBA- CANAN TUĞBA ÇETİN

Herkes bunu merak ediyordu...Sibel Can ile Emir Sarıgül’ün nikah tarihi ortaya çıktı

PETEK DİNÇÖZ: DİDEM EZGÜ

Herkes bunu merak ediyordu...Sibel Can ile Emir Sarıgül’ün nikah tarihi ortaya çıktı

İBRAHİM TATLISES - İBRAHİM TATLI

Herkes bunu merak ediyordu...Sibel Can ile Emir Sarıgül’ün nikah tarihi ortaya çıktı

BERGEN: BELGİN SARILMIŞER

Herkes bunu merak ediyordu...Sibel Can ile Emir Sarıgül’ün nikah tarihi ortaya çıktı

BURCU ESMERSOY: KAMİLE BURCU ESMERSOY

Herkes bunu merak ediyordu...Sibel Can ile Emir Sarıgül’ün nikah tarihi ortaya çıktı

YALIN: HÜSEYİN YALIN

Herkes bunu merak ediyordu...Sibel Can ile Emir Sarıgül’ün nikah tarihi ortaya çıktı

FERDİ TAYFUR: TURHAN BAYBURT

Herkes bunu merak ediyordu...Sibel Can ile Emir Sarıgül’ün nikah tarihi ortaya çıktı

SAGOPA KAJMER: YUNUS ÖZYAVUZ

Herkes bunu merak ediyordu...Sibel Can ile Emir Sarıgül’ün nikah tarihi ortaya çıktı

OKAN BAYÜLGEN: KAAN OKAN GÖRGÜN

Herkes bunu merak ediyordu...Sibel Can ile Emir Sarıgül’ün nikah tarihi ortaya çıktı

TEOMAN: FAZLI TEOMAN YAKUPOĞLU

Herkes bunu merak ediyordu...Sibel Can ile Emir Sarıgül’ün nikah tarihi ortaya çıktı

CİMİLLİ İBO: İBRAHİM ÖZER

Herkes bunu merak ediyordu...Sibel Can ile Emir Sarıgül’ün nikah tarihi ortaya çıktı

SEZEN AKSU: FATMA SEZEN YILDIRIM

Herkes bunu merak ediyordu...Sibel Can ile Emir Sarıgül’ün nikah tarihi ortaya çıktı

ŞENER ŞEN: ALİ HAYDAR ŞEN

Herkes bunu merak ediyordu...Sibel Can ile Emir Sarıgül’ün nikah tarihi ortaya çıktı

CÜNEYT ARKIN: FAHRETTİN CÜREKLİBATUR

Herkes bunu merak ediyordu...Sibel Can ile Emir Sarıgül’ün nikah tarihi ortaya çıktı

ORHAN GENCEBAY: ORHAN KENCEBAY

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