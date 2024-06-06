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Haberler Galeri Herkes onu Bizimkiler'in Ali'si olarak biliyor! Atılay Uluışık’ı bakın tanıyabilecek misiniz? Sosyal medya onu konuşuyor!
Giriş Tarihi: 06.06.2024 14:30 Güncelleme Tarihi: 06.06.2024 14:38

Herkes onu Bizimkiler'in Ali'si olarak biliyor! Atılay Uluışık’ı bakın tanıyabilecek misiniz? Sosyal medya onu konuşuyor!

Türk televizyon tarihinde unutulmazlar arasına adını ilk sıralara yazdıran dizi Bizimkiler'de Ali karakteri ile tanıdığımız oyuncu Atılay Uluışık, yıllar sonra yeniden ekranlara dönmüştü. Atılay Uluışık'ı uzun bir aradan sonra görenler değişimine oldukça şaşırdı. Bizimkiler'in Ali'si Atılay Uluışık hayranlarının karşısına son olarak Teşkilat dizisi ile çıkmıştı. Sosyal medyadan sevenleriyle buluşan Uluışık, kızıyla da sık sık paylaşım yapmayı ihmal etmiyor. İşte Bizimkiler dizisinin Ali'si Atılay Uluışık'ın son hali...

Herkes onu Bizimkiler’in Ali’si olarak biliyor! Atılay Uluışık’ı bakın tanıyabilecek misiniz? Sosyal medya onu konuşuyor!

Türk televizyon tarihinde unutulmazlar arasına adını ilk sıralara yazdıran dizi Bizimkiler'de Ali karakteri ile tanıdığımız oyuncu Atılay Uluışık, yıllar sonra yeniden ekranlara dönmüştü.

Herkes onu Bizimkiler’in Ali’si olarak biliyor! Atılay Uluışık’ı bakın tanıyabilecek misiniz? Sosyal medya onu konuşuyor!

Bir zamanlarda döneme damga vuran ve çok uzun bir süredir ekranlarda yerini alan çocuk oyuncu Atılay Uluşık, şimdi 47 yaşında.

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Herkes onu Bizimkiler’in Ali’si olarak biliyor! Atılay Uluışık’ı bakın tanıyabilecek misiniz? Sosyal medya onu konuşuyor!

Bizimkiler dizisinde Ali karakterini canlandıran Atılay Uluışık, diziye girdiğinde henüz 12 yaşındaydı.

Herkes onu Bizimkiler’in Ali’si olarak biliyor! Atılay Uluışık’ı bakın tanıyabilecek misiniz? Sosyal medya onu konuşuyor!

Bizimkiler'in Ali'si Atılay Uluışık geçtiğimiz aylarda 1993-1998 yılları arasında yayınlanan 'Yazlıkçılar' dizindeki rol arkadaşı Hakan Haksun ile verdiği bir pozu 25 yıl sonra yeniden canlandırmıştı.

Herkes onu Bizimkiler’in Ali’si olarak biliyor! Atılay Uluışık’ı bakın tanıyabilecek misiniz? Sosyal medya onu konuşuyor!

Atılay Uluışık ve Hakan Haksun'u yıllar sonra görenler değişimlerine oldukça şaşırmıştı.

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