Giriş Tarihi: 31.01.2024 07:01
Güncelleme Tarihi: 31.01.2024
07:07
Hollywood’un en ‘Şen’ çifti! Sosyetenin önemli isimleri Adnan Şen ile Begüm Şen özel doğum günü partisine katıldı!
Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Adnan- Begüm Şen çifti, 2016'dan beri Los Angeles'ta yaşıyor. Hollywood'da iyi bir çevre edinen çift, geçen hafta sonu özel bir doğum günü partisine katıldı. Ünlü oyuncu Rebel Wilson'un nişanlısının yaş günü kutlaması için Las Vegas'a giden çift, partiye davet edilen altı kişi arasındaydı.