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Haberler Galeri Hollywood’un en ‘Şen’ çifti! Sosyetenin önemli isimleri Adnan Şen ile Begüm Şen özel doğum günü partisine katıldı!
Giriş Tarihi: 31.01.2024 07:01 Güncelleme Tarihi: 31.01.2024 07:07

Hollywood’un en ‘Şen’ çifti! Sosyetenin önemli isimleri Adnan Şen ile Begüm Şen özel doğum günü partisine katıldı!

Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Adnan- Begüm Şen çifti, 2016'dan beri Los Angeles'ta yaşıyor. Hollywood'da iyi bir çevre edinen çift, geçen hafta sonu özel bir doğum günü partisine katıldı. Ünlü oyuncu Rebel Wilson'un nişanlısının yaş günü kutlaması için Las Vegas'a giden çift, partiye davet edilen altı kişi arasındaydı.

BÜLENT CANKURT
Hollywood’un en ‘Şen’ çifti! Sosyetenin önemli isimleri Adnan Şen ile Begüm Şen özel doğum günü partisine katıldı!

2016'da Los Angeles'a taşınan Begüm-Adnan Şen çifti, kısa sürede hem sosyeteye girmiş hem de Hollywood'da iyi bir çevre edinmişti.

Hollywood’un en ‘Şen’ çifti! Sosyetenin önemli isimleri Adnan Şen ile Begüm Şen özel doğum günü partisine katıldı!

Adnan Şen, Los Angeles'ın en büyük müteahhitlerinden biri olmayı başarırken, Begüm Şen de Mel Gibson, Penelope Cruz, Kate Hudson gibi pek çok Hollywood yıldızı ile kanka olmuştu.

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Hollywood’un en ‘Şen’ çifti! Sosyetenin önemli isimleri Adnan Şen ile Begüm Şen özel doğum günü partisine katıldı!

Sosyete ve Hollywood davetlerinin vazgeçilmez konuk listesi arasında giren çift, geçen hafta sonu da, çok özel bir doğum günü kutlamasını 'Şen'lendirdi.

Hollywood’un en ‘Şen’ çifti! Sosyetenin önemli isimleri Adnan Şen ile Begüm Şen özel doğum günü partisine katıldı!

Komedi filmlerinin ünlü oyuncusu Rebel Wilson'un, nişanlısı Ramona Agruma'nın 40. yaşı için Las Vegas'ta verdiği ve sadece en yakın altı arkadaşını davet ettiği partide, Begüm-Adnan Şen çifti de vardı.

Hollywood’un en ‘Şen’ çifti! Sosyetenin önemli isimleri Adnan Şen ile Begüm Şen özel doğum günü partisine katıldı!

Wilson, kankalarını Las Vegas'taki partiye özel uçakla götürdü. Orada iki gün iki gece kutlama yaptılar. Hollywood'da çevre edinmek, hele Hollywood yıldızlarıyla kanka olmak kolay değildir. Şen çiftinde şeytan tüyü var galiba...

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