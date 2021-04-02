HaberlerGaleriHülya Avşar bile kendisiyle dalga geçti... Hülya Avşar'ın dizide yüzüne uygulanan filtre sosyal medyanın diline düştü!
Giriş Tarihi: 01.04.2021 07:54Güncelleme Tarihi: 02.04.2021 08:50
Hülya Avşar bile kendisiyle dalga geçti... Hülya Avşar'ın dizide yüzüne uygulanan filtre sosyal medyanın diline düştü!
Yıllar sonra yeniden bir dizi projesi ile ekranlara dönen Hülya Avşar sosyal medyanın diline düştü. Masumiyet dizisinde 'Hale'yi oynayan Hülya Avşar yüzüne uygulanan filtre ile TT oldu. Dizinin ilk bölümlerinde tüm yüz hataları belli olan Hülya Avşar'ın Masumiyet'in son bölümünde kullanılan özel filtre ile tüm yüz hattı flulaştırıldı. Tüm oyuncular aynı kamera ile görüntülenirken, Hülya Avşar'a özel filtre uygulanması dalga konusu oldu. Hülya Avşar için caps'ler bile yapıldı. Hülya Avşar "Çok yakışmış diziye, mimikleri müthiş" diye yazan bir takipçisine verdiği "Ben de aynı fikirdeyim" yanıtı ile kendisi de 'filtreli Hülya Avşar' ile dalga geçti. İşte Hülya Avşar'ın filtreli halleri...