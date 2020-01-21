Hülya Avşar derin yırtmacı ile yürek hoplattı! Hülya Avşar'ın düzgün fiziği genç kızları kıskandırdı!

Hülya Avşar sosyal medya hesabından yaptığı derin bacak dekolteli paylaşımı ile yürek hoplattı. Hülya Avşar'ın genç kızlara taş çıkaran iddialı pozu gündeme bomba gibi düştü. Ünlü şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar ilerleyen yaşına rağmen fit vücudu ile tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Hülya Avşar'ı neredeyse hiç kilolu görmeyişimizin sebebi tabi ki spor. Tam bir tenis tutkunu olan Hülya Avşar düzgün fiziği ve fit vücudunu spora ve sağlıklı beslenmeye borçlu. Son olarak kişisel hesabından paylaştığı fotoğrafı ile de bunu bir kere daha gözler önüne seren Hülya Avşar adeta gençlere meydan okudu. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerin başında gelen Hülya Avşar'ın geçtiğimiz günlerde eski eşi Kaya Çilingiroğlu ile yeniden evleneceği iddiaları magazin sayfalarında yer bulmuştu. Hülya Avşar şimdi de yıllara medyan okuyan güzelliğiyle gündem oldu.Hülya Avşar, siyah ve derin yırtmaçlı elbisesi ile büyük beğeni topladı. Peki bu fit vücudun sahibi Hülya Avşar kaç yaşında? Hülya Avşar'ın yaşını merak ediyorsanız işte güzel sanatçı Hülya Avşar'ın yaşı ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin yaşları...