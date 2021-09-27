Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra Çilingiroğlu göz kamaştırdı! "Anasının kızı"
Giriş Tarihi: 27.09.2021 16:17 Güncelleme Tarihi: 27.09.2021 16:19

Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra Çilingiroğlu göz kamaştırdı! "Anasının kızı"

Güzel oyuncu Hülya Avşar, eski eşi Kaya Çilingiroğlu ve kızları Zehra Çilingiroğlu uzun zamandır golf oynuyor. Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra Çilingiroğlu her zaman magazin gündeminde ilgi odağı olmayı başarıyor. Zehra Çilingiroğlu, geçtiğimiz aylarda Alaattin Kadayıfçıoğlu'dan ayrılmıştı. Bir süredir kalbi boş olan Zehra ailesiyle vakit geçirmeyi tercih ediyor. Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu katıldığı golf turnuvasında ödül aldı. Avşar kızı o anları sosyal medya hesabından paylaşıp "Anasının kızı" notunu düştü. Aşk hayatının yanı sıra tarzıyla çok konuşulan Çilingiroğlu'nun son günlerde verdiği kilolar dikkatlerden kaçmadı. Görenler 'Zehra iğne ipliğe döndü' diyor. Düzgün fiziğiyle dikkat çeken Zehra Çilingiroğlu, görenleri kendine hayran bıraktırıyor…

Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu’nun kızları Zehra Çilingiroğlu göz kamaştırdı! Anasının kızı

Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu katıldığı golf turnuvasında ödül aldı. Avşar kızı o anları sosyal medya hesabından paylaşıp "Anasının kızı" notunu düştü. Zehra Çilingiroğlu'nun zayıflığı da gözlerden kaçmadı.

Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu’nun kızları Zehra Çilingiroğlu göz kamaştırdı! Anasının kızı

Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu babası Kaya Çilingiroğlu ile golf turnuvasına katıldı. Babasıyla birlikte tüm rakiplerini yenen Zehra Çilingiroğlu ödülün sahibi oldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu’nun kızları Zehra Çilingiroğlu göz kamaştırdı! Anasının kızı

Kızıyla gurur duyan Hülya Avşar o anları Instagram hesabından paylaştı. Avşar kızı 'Anasının Kızı' notunu düşmeyi de ihmal etmedi.

Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu’nun kızları Zehra Çilingiroğlu göz kamaştırdı! Anasının kızı

Geçtiğimiz günlerde Afrika örgüsü yaptırdığı saçlarıyla çok konuşulan Çilingiroğlu'nun verdiği kilolar da dikkatlerden kaçmadı.

Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu’nun kızları Zehra Çilingiroğlu göz kamaştırdı! Anasının kızı

Görenler "Zehra iğne ipliğe döndü" diyor. Düzgün fiziğiyle dikkat çeken Zehra Çilingiroğlu tatilde bile ara vermeden spor yapıyor.

SON DAKİKA