Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Hülya Avşar yine göz kamaştırdı! Avşar Kızı dantel detaylı derin bacak dekolteli siyah elbisesiyle büyüledi!
Giriş Tarihi: 12.12.2022 13:18 Güncelleme Tarihi: 12.12.2022 13:25

Hülya Avşar yine göz kamaştırdı! Avşar Kızı dantel detaylı derin bacak dekolteli siyah elbisesiyle büyüledi!

Ünlü sanatçı Hülya Avşar, dikkat çeken açıklamaları ve özel hayatıyla magazin dünyasında adından sıkça bahsettiriyor. 59 yaşındaki Hülya Avşar son olarak, yeni şarkısı 'Anlatma' ile hayranlarıyla buluştu. Avşar Kızı klibindeki partnerini ise yolda yürürken bulduğunu açıklamıştı. Hülya Avşar, Maslak'ta yer alan bir mekanda sahneye çıktı. İki saat sahnede kalan Avşar, seyircilerine müzikal tadında bir gece yaşattı.Kural bozmayarak tercihini siyahtan yana kullanan ünlü sanatçı dantel detaylı, derin bacak ve göbek dekolteli siyah elbisesiyle büyük beğeni topladı.

Hülya Avşar yine göz kamaştırdı! Avşar Kızı dantel detaylı derin bacak dekolteli siyah elbisesiyle büyüledi!

Hülya Avşar, Maslak'ta yer alan bir mekanda sahneye çıktı. Rezervasyonları saatler öncesinde dolan gecede dantel detaylı, derin bacak ve göbek dekolteli bir elbise giyen sanatçı, beğeni topladı.

Hülya Avşar yine göz kamaştırdı! Avşar Kızı dantel detaylı derin bacak dekolteli siyah elbisesiyle büyüledi!

Avşar yeni çıkan şarkısı 'Anlatma'yı da ilk defa sahnede söyledi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Hülya Avşar yine göz kamaştırdı! Avşar Kızı dantel detaylı derin bacak dekolteli siyah elbisesiyle büyüledi!

Avşar, konserde Türk sanat müziği ve arabesk ağırlıklı şarkıların yanı sıra 'Aradın mı?', 'Sevdim', 'Bu Gece Uzun Olacak', 'Sen Aşk mısın?' gibi klasikleşen şarkılarını da seyirciyle söyledi.

Hülya Avşar yine göz kamaştırdı! Avşar Kızı dantel detaylı derin bacak dekolteli siyah elbisesiyle büyüledi!

İki saat sahnede kalan Avşar kızı, seyircilerine müzikal tadında bir gece yaşattı.

Hülya Avşar yine göz kamaştırdı! Avşar Kızı dantel detaylı derin bacak dekolteli siyah elbisesiyle büyüledi!

Yıllardır sahnelerde ve ekranlarda boy gösteren 59 yaşındaki Hülya Avşar'ın her yaptığı her söylediği olay oluyor.

SON DAKİKA