Hülya Avşar yine göz kamaştırdı! Avşar Kızı dantel detaylı derin bacak dekolteli siyah elbisesiyle büyüledi!

Giriş Tarihi: 12.12.2022 13:18 Güncelleme Tarihi: 12.12.2022 13:25

Ünlü sanatçı Hülya Avşar, dikkat çeken açıklamaları ve özel hayatıyla magazin dünyasında adından sıkça bahsettiriyor. 59 yaşındaki Hülya Avşar son olarak, yeni şarkısı 'Anlatma' ile hayranlarıyla buluştu. Avşar Kızı klibindeki partnerini ise yolda yürürken bulduğunu açıklamıştı. Hülya Avşar, Maslak'ta yer alan bir mekanda sahneye çıktı. İki saat sahnede kalan Avşar, seyircilerine müzikal tadında bir gece yaşattı.Kural bozmayarak tercihini siyahtan yana kullanan ünlü sanatçı dantel detaylı, derin bacak ve göbek dekolteli siyah elbisesiyle büyük beğeni topladı.