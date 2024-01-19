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Haberler Galeri Hülya Avşar'dan uzay paylaşımı! Avşar kızı ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'ya seslendi: Ben geldim, seni bekliyorum. Bu iş Mars'ta biter...
Giriş Tarihi: 19.01.2024 09:42 Güncelleme Tarihi: 19.01.2024 10:20

Hülya Avşar'dan uzay paylaşımı! Avşar kızı ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'ya seslendi: Ben geldim, seni bekliyorum. Bu iş Mars'ta biter...

Türkiye'nin ilk uzay yolculuğu başladı! Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da aralarında bulunduğu Axiom Mission 3 (Ax-3) ekibini Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) taşıyacak roket, ABD yerel saatiyle 16.49'da (TSİ 00.49) NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarıyla fırlatıldı. Yıllarca Türk Hava Kuvvetlerine jet pilotu olarak kahramanca hizmet eden Alper Gezeravcı'nın, uzun süren hazırlıkların ve eğitimlerin ardından başlayan uzay yolculuğu sanat camiasını da heyecanlandırdı. Hülya Avşar paylaştığı Mars konseptli pozu ile Alper Gezeravcı'ya seslendi: Ben geldim, seni bekliyorum. Bu iş Mars'ta biter. Yolun açık olsun... İşte Hülya Avşar'ın uzay paylaşımı...

Hülya Avşar’dan uzay paylaşımı! Avşar kızı ilk Türk astronot Alper Gezeravcı’ya seslendi: Ben geldim, seni bekliyorum. Bu iş Mars’ta biter...

Türkiye Yüzyılı, ortak gururun zirveye yükseldiği tarihi bir ana şahit oldu! Türkiye'nin uzay yolculuğu başladı... İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın da aralarında bulunduğu Axiom Mission 3 (Ax-3) ekibini Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) taşıyacak roket fırlatıldı. Tüm dünyada nefeslerin tutulduğu tarihi anlar canlı olarak yayınlandı. Yıllarca Türk Hava Kuvvetlerine jet pilotu olarak kahramanca hizmet eden Alper Gezeravcı'nın, uzun süren hazırlıkların ve eğitimlerin ardından başlayan uzay yolculuğu sanat camiasını da heyecanlandırdı. Hülya Avşar paylaştığı Mars konseptli pozu ile Alper Gezeravcı'ya seslendi...

Hülya Avşar’dan uzay paylaşımı! Avşar kızı ilk Türk astronot Alper Gezeravcı’ya seslendi: Ben geldim, seni bekliyorum. Bu iş Mars’ta biter...

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da aralarında bulunduğu Axiom Mission 3 (Ax-3) ekibini Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) taşıyacak roket, ABD yerel saatiyle 16.49'da (TSİ 00.49) NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarıyla fırlatıldı.

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Hülya Avşar’dan uzay paylaşımı! Avşar kızı ilk Türk astronot Alper Gezeravcı’ya seslendi: Ben geldim, seni bekliyorum. Bu iş Mars’ta biter...

Gezeravcı, 14 gün boyunca ISS'de çeşitli bilim misyonlarını gerçekleştirmek üzere uzayda görev yapacak.

Hülya Avşar’dan uzay paylaşımı! Avşar kızı ilk Türk astronot Alper Gezeravcı’ya seslendi: Ben geldim, seni bekliyorum. Bu iş Mars’ta biter...

Türkiye'nin ilk insanlı uzay yolculuğu, ülke tarihinde önemli bir dönüm noktası olmanın yanında, Türk genç ve çocukları için de ilham kaynağı olacak.

Hülya Avşar’dan uzay paylaşımı! Avşar kızı ilk Türk astronot Alper Gezeravcı’ya seslendi: Ben geldim, seni bekliyorum. Bu iş Mars’ta biter...

Artık tüm dünyanın tanıdığı bir isim haline gelen Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'ya tebrik mesajları yağdı.

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