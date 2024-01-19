Hülya Avşar’dan uzay paylaşımı! Avşar kızı ilk Türk astronot Alper Gezeravcı’ya seslendi: Ben geldim, seni bekliyorum. Bu iş Mars’ta biter...

Türkiye Yüzyılı, ortak gururun zirveye yükseldiği tarihi bir ana şahit oldu! Türkiye'nin uzay yolculuğu başladı... İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın da aralarında bulunduğu Axiom Mission 3 (Ax-3) ekibini Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) taşıyacak roket fırlatıldı. Tüm dünyada nefeslerin tutulduğu tarihi anlar canlı olarak yayınlandı. Yıllarca Türk Hava Kuvvetlerine jet pilotu olarak kahramanca hizmet eden Alper Gezeravcı'nın, uzun süren hazırlıkların ve eğitimlerin ardından başlayan uzay yolculuğu sanat camiasını da heyecanlandırdı. Hülya Avşar paylaştığı Mars konseptli pozu ile Alper Gezeravcı'ya seslendi...