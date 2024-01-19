Giriş Tarihi: 19.01.2024 09:42
Güncelleme Tarihi: 19.01.2024
10:20
Hülya Avşar'dan uzay paylaşımı! Avşar kızı ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'ya seslendi: Ben geldim, seni bekliyorum. Bu iş Mars'ta biter...
Türkiye'nin ilk uzay yolculuğu başladı! Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da aralarında bulunduğu Axiom Mission 3 (Ax-3) ekibini Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) taşıyacak roket, ABD yerel saatiyle 16.49'da (TSİ 00.49) NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarıyla fırlatıldı. Yıllarca Türk Hava Kuvvetlerine jet pilotu olarak kahramanca hizmet eden Alper Gezeravcı'nın, uzun süren hazırlıkların ve eğitimlerin ardından başlayan uzay yolculuğu sanat camiasını da heyecanlandırdı. Hülya Avşar paylaştığı Mars konseptli pozu ile Alper Gezeravcı'ya seslendi: Ben geldim, seni bekliyorum. Bu iş Mars'ta biter. Yolun açık olsun... İşte Hülya Avşar'ın uzay paylaşımı...