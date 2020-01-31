Hülya Avşar'ın Çiçek Adası hayali suya düştü! Dünya starlarına özenen Hülya Avşar'ın istediği Çiçek Adası'na rekor fiyat!

YILDIZLARA ÖZENMİŞTİ



Ada hayalini rafa kaldıran Hülya Avşar'a ise bir üzücü haber daha geldi. Adanın sahipleri özellikle Katarlı zengin işadamlarından gelen talepler üzerine satış rakamını 105'ten 135 milyon liraya çıkardıklarını duyurdu. Dünya starları gibi ada sahibi isteyen Avşar da yıllardır süre gelen hayalini aklından çıkarmak zorunda kaldı.