Hülya Avşar'ın Çiçek Adası hayali suya düştü! Dünya starlarına özenen Hülya Avşar'ın istediği Çiçek Adası'na rekor fiyat!

Ünlü sanatçı Hülya Avşar yaz sezonu lüks otellerde değil kendi villasında geçirmeyi tercih eden isimlerden. Yazlarını Balıkesir'in Ayvalık İlçesi'ndeki lüks villasında geçiren 56 yaşındaki Hülya Avşar, 2007 yılında Ayvalık'a bağlı olan Çiçek Adası'nı satın almaya çalışmıştı. Hülya Avşar, o dönem 8 milyon euro istenen adaya 4 milyon euro teklif etmişti.Teklifi az bulan Çiçek Adası sahibi Hatırlı Ailesi ise geçtiğimiz yıllarda rakamı 105 milyon liraya çıkarmıştı. Ada hayalini rafa kaldıran Hülya Avşar'a ise bir üzücü haber daha geldi. Hülya Avşar'ın hayalini kurduğu Çiçek Adası'na dudak uçuklatan bir rakam istendi.
Giriş Tarihi: 31.01.2020
10:48
Güncelleme Tarihi: 31.01.2020
10:54
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