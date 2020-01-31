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  • Hülya Avşar'ın Çiçek Adası hayali suya düştü! Dünya starlarına özenen Hülya Avşar'ın istediği Çiçek Adası'na rekor fiyat!

'ın hayali suya düştü! Dünya starlarına özenen Hülya Avşar'ın istediği Çiçek Adası'na !

Ünlü sanatçı yaz sezonu lüks otellerde değil kendi villasında geçirmeyi tercih eden isimlerden. Yazlarını 'in Ayvalık İlçesi'ndeki lüks villasında geçiren 56 yaşındaki Hülya Avşar, 2007 yılında Ayvalık'a bağlı olan 'nı satın almaya çalışmıştı. Hülya Avşar, o dönem 8 milyon euro istenen adaya 4 milyon euro teklif etmişti.Teklifi az bulan Çiçek Adası sahibi Hatırlı Ailesi ise geçtiğimiz yıllarda rakamı 105 milyon liraya çıkarmıştı. Ada hayalini rafa kaldıran Hülya Avşar'a ise bir üzücü haber daha geldi. Hülya Avşar'ın hayalini kurduğu Çiçek Adası'na dudak uçuklatan bir rakam istendi.

Giriş Tarihi: 31.01.2020 10:48 Güncelleme Tarihi: 31.01.2020 10:54

Ünlü sanatçı yaz sezonu lüks otellerde değil kendi villasında geçirmeyi tercih eden isimlerden. Yazlarını 'in Ayvalık İlçesi'ndeki lüks villasında geçiren 56 yaşındaki Hülya Avşar, 2007 yılında Ayvalık'a bağlı olan 'nı satın almaya çalışmıştı.

, o dönem 8 milyon euro istenen adaya 4 milyon euro teklif etmişti.Teklifi az bulan sahibi Hatırlı Ailesi ise geçtiğimiz yıllarda rakamı 105 milyon liraya çıkarmıştı.

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YILDIZLARA ÖZENMİŞTİ

Ada hayalini rafa kaldıran 'a ise bir üzücü haber daha geldi. Adanın sahipleri özellikle Katarlı zengin işadamlarından gelen talepler üzerine satış rakamını 105'ten 135 milyon liraya çıkardıklarını duyurdu. Dünya starları gibi ada sahibi isteyen Avşar da yıllardır süre gelen hayalini aklından çıkarmak zorunda kaldı.

Ayvalık'ta, 'Yerli Robinsonlar' olarak anılan Afacan çifti, yıllardır 'nda yaşıyor. İkili, adanın bakımıyla ilgileniyor.

'ın istediği , Ayvalık'ın 400 metre açığında bulunuyor.

1929 yılında Selanik'ten göç eden Hatırlı Ailesi'nin sahibi olduğu ada, zeytin ağaçlarıyla kaplı.

Ayvalık'ın 22 adasından biri olan , huzur dolu atmosferi ve çiçek çeşitliliğiyle adeta göz kamaştırıyor.

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