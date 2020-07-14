Hülya Koçyiğit Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nden çok etkilendi! Gerçekten imrenilecek bir hizmet

Sanatçı Hülya Koçyiğit, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ni gezdi. Koçyiğit'e ziyaretinde, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Fecir Alptekin ve Cumhurbaşkanlığı Kütüphaneler Daire Başkanı Ayhan Tuğlu eşlik etti. Koçyiğit, ilk kez ziyaret ettiği Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nden çok etkilendiğini söyledi. Kütüphanenin, kapısından içeri girer girmez okumaya ve araştırmaya teşvik eden bir yönü bulunduğuna işaret eden Hülya Koçyiğit, 7'den 70'e her yaş grubuna hitap eden kütüphanenin salonlarının da ayrı özelliklere sahip olduğunu ifade etti.