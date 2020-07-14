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Haberler Galeri Hülya Koçyiğit Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nden çok etkilendi! "Gerçekten imrenilecek bir hizmet"

’nden çok etkilendi! "Gerçekten imrenilecek bir hizmet"

Sanatçı , 'ni gezdi. Koçyiğit'e ziyaretinde, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Fecir Alptekin ve Cumhurbaşkanlığı Kütüphaneler Daire Başkanı Ayhan Tuğlu eşlik etti. Koçyiğit, ilk kez ziyaret ettiği Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nden çok etkilendiğini söyledi. Kütüphanenin, kapısından içeri girer girmez okumaya ve araştırmaya teşvik eden bir yönü bulunduğuna işaret eden Hülya Koçyiğit, 7'den 70'e her yaş grubuna hitap eden kütüphanenin salonlarının da ayrı özelliklere sahip olduğunu ifade etti.

AA
Giriş Tarihi: 14.07.2020 14:40 Güncelleme Tarihi: 14.07.2020 14:42
Hülya Koçyiğit Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nden çok etkilendi! Gerçekten imrenilecek bir hizmet

Sanatçı , 'ni gezdi. Koçyiğit'e ziyaretinde, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Fecir Alptekin ve Cumhurbaşkanlığı Kütüphaneler Daire Başkanı Ayhan Tuğlu eşlik etti. Koçyiğit, ilk kez ziyaret ettiği Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nden çok etkilendiğini söyledi. Kütüphanenin, kapısından içeri girer girmez okumaya ve araştırmaya teşvik eden bir yönü bulunduğuna işaret eden Hülya Koçyiğit, 7'den 70'e her yaş grubuna hitap eden kütüphanenin salonlarının da ayrı özelliklere sahip olduğunu ifade etti.

Hülya Koçyiğit Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nden çok etkilendi! Gerçekten imrenilecek bir hizmet

Sanatçı , 'ni ziyaret etti.

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Hülya Koçyiğit Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nden çok etkilendi! Gerçekten imrenilecek bir hizmet

Koçyiğit'e ziyaretinde, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Fecir Alptekin ve Cumhurbaşkanlığı Kütüphaneler Daire Başkanı Ayhan Tuğlu eşlik etti.

Hülya Koçyiğit Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nden çok etkilendi! Gerçekten imrenilecek bir hizmet

İlk olarak "Mürekkebin İzi Yazma Eserler Seçkisi" ve "Hatt-ı Hümayun" sergilerini gezen Koçyiğit, eserler hakkında bilgi aldı.

Hülya Koçyiğit Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nden çok etkilendi! Gerçekten imrenilecek bir hizmet

Koçyiğit, daha sonra kütüphanenin bölümlerini gezerek, kitapları inceledi. Koçyiğit, ziyaret esnasında yanına gelen 7 yaşındaki Muhammed Mazhar Aytaç ile bir süre sohbet etti.

Hülya Koçyiğit Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nden çok etkilendi! Gerçekten imrenilecek bir hizmet

Koçyiğit, ilk kez ziyaret ettiği 'nden çok etkilendiğini söyledi.

Hülya Koçyiğit Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nden çok etkilendi! Gerçekten imrenilecek bir hizmet

Selçuklu ve Osmanlı mimarisinin yanı sıra modern mimarinin izlerini taşıyan kütüphanenin etkileyici olduğunu belirten Koçyiğit, "Cumhurbaşkanımızın 5 milyon kitap hedefine yaklaşıyor. Bugün ben de sinemayla ilgili birkaç kitap armağan etmek istiyorum kütüphaneye." dedi.

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