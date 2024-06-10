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Haberler Galeri Hülya Koçyiğit: Rabia filminde 3 gün gözlerimi kaybettim! Usta sanatçı Hülya Koçyiğit başından geçen olayı anlattı!
Giriş Tarihi: 10.06.2024 08:28 Güncelleme Tarihi: 10.06.2024 08:31

Hülya Koçyiğit: Rabia filminde 3 gün gözlerimi kaybettim! Usta sanatçı Hülya Koçyiğit başından geçen olayı anlattı!

Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından biri olan usta sanatçı Hülya Koçyiğit, başarılarla dolu sanat hayatında yaşadığı talihsiz bir olayı katıldığı Bursa'da düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nde anlattı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Bursa'da düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nde Yeşilçam'ın usta ismi Hülya Koçyiğit, Bursalılarla buluştu. "21 yaşındayım ve 'Hayatım bitti' dedim" Hülya Koçyiğit 3 gün boyunca kör olduğu o anları hayranlarıyla paylaştı...

Hülya Koçyiğit: Rabia filminde 3 gün gözlerimi kaybettim! Usta sanatçı Hülya Koçyiğit başından geçen olayı anlattı!

"3 GÜN GÖREMEDİM"

Hülya Koçyiğit 'Rabia' filminin çekimlerinde yaşadığı talihsiz olayı hayranlarıyla paylaştı!

Hülya Koçyiğit: Rabia filminde 3 gün gözlerimi kaybettim! Usta sanatçı Hülya Koçyiğit başından geçen olayı anlattı!

Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından biri olan usta sanatçı Hülya Koçyiğit, başarılarla dolu sanat hayatında yaşadığı talihsiz bir olayı katıldığı Bursa'da düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nde anlattı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Bursa'da düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nde Yeşilçam'ın usta ismi Hülya Koçyiğit, Bursalılarla buluştu.

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Hülya Koçyiğit: Rabia filminde 3 gün gözlerimi kaybettim! Usta sanatçı Hülya Koçyiğit başından geçen olayı anlattı!

"21 yaşındayım ve 'Hayatım bitti' dedim" Hülya Koçyiğit 3 gün boyunca kör olduğu o anları hayranlarıyla paylaştı...

Koçyiğit, Rabia filminin çekimlerinde yaşadığı talihsiz kazayı şu sözlerle anlattı: "Çok uzun yıllar dublörümüz yoktu. Eğer bir sahne tehlikeli ise de o sahneyi bizzat kendimiz oynamalıydık, sosyal sigortamız da yoktu. Rabia filminde talihsiz bir kaza oldu. 3 gün gözlerimi kaybettim. Hiçbir şey görmemecesine... 21 yaşındayım ve 'Hayatım bitti' dedim. Üçüncü gün tekrar görebileceğimi fark etmeye başladım, ciddi bir kazaydı benim için..."

Öte yandan Koçyiğit söyleşisinde ailesine olan bağından şu sözlerle bahsetti: "Bu güzel şehre ben kızımı gelin olarak yolladım. O yüzden Bursa'ya çok sık gidip geliyoruz, çok da seviyoruz. Benim için hayatta en değerli şey ailedir. Sadece benim için değil, Türk insanı için de öyle.

Hülya Koçyiğit: Rabia filminde 3 gün gözlerimi kaybettim! Usta sanatçı Hülya Koçyiğit başından geçen olayı anlattı!

Türk sinemasının önemli yapıtlarında yer alan, doğallığı ve güzelliğiyle gönüllere taht kuran, duayen sanatçı Hülya Koçyiğit'in yıllara meydan okuyan duruşu hayranları tarafından büyük beğeni topluyor. Şimdilerde Film Gibi Hayatlar programında sunuculuk yapan Hülya Koçyiğit, özel hayatı ile her zaman parmakla gösteriliyor.

Hülya Koçyiğit: Rabia filminde 3 gün gözlerimi kaybettim! Usta sanatçı Hülya Koçyiğit başından geçen olayı anlattı!

Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından biri olan usta sanatçı Hülya Koçyiğit, başarılarla dolu sanat hayatının yanı sıra, yarım asrı devirdiği mutlu evliliği ile de her zaman övgülerin odağı oldu.

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