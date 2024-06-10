Giriş Tarihi: 10.06.2024 08:28
Güncelleme Tarihi: 10.06.2024
08:31
Hülya Koçyiğit: Rabia filminde 3 gün gözlerimi kaybettim! Usta sanatçı Hülya Koçyiğit başından geçen olayı anlattı!
Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından biri olan usta sanatçı Hülya Koçyiğit, başarılarla dolu sanat hayatında yaşadığı talihsiz bir olayı katıldığı Bursa'da düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nde anlattı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Bursa'da düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nde Yeşilçam'ın usta ismi Hülya Koçyiğit, Bursalılarla buluştu. "21 yaşındayım ve 'Hayatım bitti' dedim" Hülya Koçyiğit 3 gün boyunca kör olduğu o anları hayranlarıyla paylaştı...