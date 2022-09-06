Giriş Tarihi: 06.09.2022 07:11
Güncelleme Tarihi: 06.09.2022
07:25
Hülya Koçyiğit'e 4. torun yolda! Geçen eylül anne olmuştu Aslışah Alkoçlar yeniden hamile! Bebeğinin cinsiyeti...
Sosyetenin ünlü isimleri Aslışah Alkoçlar ile Kaan Demirağ çiftinin yakında bir yaşına basacak oğulları Cem'e kardeş geliyor. Yeşilçam'ın usta oyuncularından Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar, iş insanı Kaan Demirağ ile hayatını geçen yıl şubat ayında birleştirmişti. 29 yaşındaki Aslışah Alkoçlar'ın ikinci bebeğine yaklaşık üç aylık hamile olduğu ortaya çıktı. İtalya'daki favori tatil adresi Capri Adası'nda tatil yapan Aslışah - Kaan Demirağ çifti, mutlu haberi aileleriyle paylaştı. Haber, dördüncü kez torun sahibi olacak Gülşah Alkoçlar - Ender Alkoçlar çiftini sevince boğdu. Aslışah Alkoçlar'ın bebeğinin cinsiyeti merak konusu oldu.