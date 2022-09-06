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Haberler Galeri Hülya Koçyiğit'e 4. torun yolda! Geçen eylül anne olmuştu Aslışah Alkoçlar yeniden hamile! Bebeğinin cinsiyeti...
Giriş Tarihi: 06.09.2022 07:11 Güncelleme Tarihi: 06.09.2022 07:25

Hülya Koçyiğit'e 4. torun yolda! Geçen eylül anne olmuştu Aslışah Alkoçlar yeniden hamile! Bebeğinin cinsiyeti...

Sosyetenin ünlü isimleri Aslışah Alkoçlar ile Kaan Demirağ çiftinin yakında bir yaşına basacak oğulları Cem'e kardeş geliyor. Yeşilçam'ın usta oyuncularından Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar, iş insanı Kaan Demirağ ile hayatını geçen yıl şubat ayında birleştirmişti. 29 yaşındaki Aslışah Alkoçlar'ın ikinci bebeğine yaklaşık üç aylık hamile olduğu ortaya çıktı. İtalya'daki favori tatil adresi Capri Adası'nda tatil yapan Aslışah - Kaan Demirağ çifti, mutlu haberi aileleriyle paylaştı. Haber, dördüncü kez torun sahibi olacak Gülşah Alkoçlar - Ender Alkoçlar çiftini sevince boğdu. Aslışah Alkoçlar'ın bebeğinin cinsiyeti merak konusu oldu.

BÜLENT CANKURT
Hülya Koçyiğit’e 4. torun yolda! Geçen eylül anne olmuştu Aslışah Alkoçlar yeniden hamile! Bebeğinin cinsiyeti...

Yeşilçam'ın efsane ismi Hülya Koçyiğit'in torunu, Gülşah ve Ender Alkoçlar'ın kızı Aslışah Alkoçlar ile iş insanı Kaan Demirağ, 2021'in şubat ayında nikah masasına oturmuştu.

Hülya Koçyiğit’e 4. torun yolda! Geçen eylül anne olmuştu Aslışah Alkoçlar yeniden hamile! Bebeğinin cinsiyeti...

Alkoçlar ve Demirağ ailesini sevindiren müjdeli haber geldi.

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Hülya Koçyiğit’e 4. torun yolda! Geçen eylül anne olmuştu Aslışah Alkoçlar yeniden hamile! Bebeğinin cinsiyeti...

Sosyetenin ünlü isimleri Aslışah Alkoçlar ile Kaan Demirağ çiftinin bir yaşına basacak oğulları Cem'e kardeş geliyor.

Hülya Koçyiğit’e 4. torun yolda! Geçen eylül anne olmuştu Aslışah Alkoçlar yeniden hamile! Bebeğinin cinsiyeti...

Yaklaşık 1 yıl önce oğlu Cem'i kucağına alan Aslışah Alkoçlar'ın yaklaşık üç aylık hamile olduğu ortaya çıktı.

Hülya Koçyiğit’e 4. torun yolda! Geçen eylül anne olmuştu Aslışah Alkoçlar yeniden hamile! Bebeğinin cinsiyeti...

İtalya'daki favori tatil adresi Capri Adası'nda tatil yapan Aslışah - Kaan Demirağ çifti, mutlu haberi aileleriyle paylaştı.

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