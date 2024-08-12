Giriş Tarihi: 12.08.2024 18:36
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024
18:36
Hülya Koçyiğit’le Fenerbahçeli futbolcu 56 yıl aynı yastığa baş koydu! İşte Hülya Koçyiğit ve eşinin tanışma hikayesi!
Usta sanatçı Hülya Koçyiğit, sanat dünyasındaki başarılarının yanı sıra yarım asır süren mutlu evliliği ile de övgü alan ünlü isimlerin başında geliyor. Usta sanatçı Hülya Koçyiğit, Fenerbahçe'nin eski yıldızlarından Selim Soydan ile evli… Yaklaşık 56 yıldır birlikte olan ünlü çiftin bu evliliğinden bir dönemin çocuk yıldızlarından olan kızı Gülşah Soydan dünyaya geldi. Ünlü sanatçı, sunduğu programda 1968 yılında evlendiği eşiyle tanışma hikayesini anlattı.