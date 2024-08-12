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Haberler Galeri Hülya Koçyiğit’le Fenerbahçeli futbolcu 56 yıl aynı yastığa baş koydu! İşte Hülya Koçyiğit ve eşinin tanışma hikayesi!
Giriş Tarihi: 12.08.2024 18:36 Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 18:36

Hülya Koçyiğit’le Fenerbahçeli futbolcu 56 yıl aynı yastığa baş koydu! İşte Hülya Koçyiğit ve eşinin tanışma hikayesi!

Usta sanatçı Hülya Koçyiğit, sanat dünyasındaki başarılarının yanı sıra yarım asır süren mutlu evliliği ile de övgü alan ünlü isimlerin başında geliyor. Usta sanatçı Hülya Koçyiğit, Fenerbahçe'nin eski yıldızlarından Selim Soydan ile evli… Yaklaşık 56 yıldır birlikte olan ünlü çiftin bu evliliğinden bir dönemin çocuk yıldızlarından olan kızı Gülşah Soydan dünyaya geldi. Ünlü sanatçı, sunduğu programda 1968 yılında evlendiği eşiyle tanışma hikayesini anlattı.

Hülya Koçyiğit’le Fenerbahçeli futbolcu 56 yıl aynı yastığa baş koydu! İşte Hülya Koçyiğit ve eşinin tanışma hikayesi!

Türk sinemasının önemli yapıtlarında yer alan, doğallığı ve güzelliğiyle gönüllere taht kuran, duayen sanatçı Hülya Koçyiğit'in yıllara meydan okuyan duruşu hayranları tarafından büyük beğeni topluyor. Şimdilerde Film Gibi Hayatlar programında sunuculuk yapan Hülya Koçyiğit, özel hayatı ile her zaman parmakla gösteriliyor.

Hülya Koçyiğit’le Fenerbahçeli futbolcu 56 yıl aynı yastığa baş koydu! İşte Hülya Koçyiğit ve eşinin tanışma hikayesi!

Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından biri olan usta sanatçı Hülya Koçyiğit, başarılarla dolu sanat hayatının yanı sıra, yarım asrı devirdiği mutlu evliliği ile de her zaman övgülerin odağı oldu.

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Hülya Koçyiğit’le Fenerbahçeli futbolcu 56 yıl aynı yastığa baş koydu! İşte Hülya Koçyiğit ve eşinin tanışma hikayesi!

76 yaşındaki usta sanatçı Hülya Koçyiğit, dile kolay ömrünün en güzel 56 yılını Fenerbahçe'nin eski yıldızlarından Selim Soydan ile geçirdi.

Hülya Koçyiğit’le Fenerbahçeli futbolcu 56 yıl aynı yastığa baş koydu! İşte Hülya Koçyiğit ve eşinin tanışma hikayesi!

Bu evlilikten bir dönemin çocuk yıldızlarından olan kızı Gülşah Soydan dünyaya geldi.

Hülya Koçyiğit’le Fenerbahçeli futbolcu 56 yıl aynı yastığa baş koydu! İşte Hülya Koçyiğit ve eşinin tanışma hikayesi!

Şimdilerde 2 torunu olan ve hatta torunlarının 4 çocuğu ile büyük anneanne olmanın keyfini süren, sunduğu programlarla hayranlarıyla buluşan Hülya Koçyiğit, 1968 yılında nikah masasına oturduğu eşi Selim Soydan ile tanışma hikayelerini bakın nasıl anlatmıştı...

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