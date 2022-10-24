İbo ile Güllüşah’ın minik yıldızıydı... Hülya Koçyiğit’in kızı Gülşah Soydan Alkoçlar güzelliğiyle yıllara meydan okuyor!

İbo ile Güllüşah, Gülşah Küçük Anne, Gülşah Arkadaş, Gülçiçek, Kader, gibi filmlerde rol alan Gülşah Soydan Alkoçlar'ın yıllar sonraki hali şaşırtıyor. Özellikle Kemal Sunal'la başrolü paylaştığı İbo ile Güllüşah'ın yaramaz ve bir o kadar da sevimli yıldızı olan Gülşah Soydan, dönemin sevilen çocuk oyuncularındandı. Futbolun ünlü isimlerinden Selim Soydan ve Türk sinemasının efsanelerinden Hülya Koçyiğit'in kızı olan Gülşah Soydan bir süre sonra sinema dünyasından uzaklaştı. Evlenip çocuk sahibi olan Gülşah Alkoçlar'ın kızları Aslışah ile Neslişah Alkoçlar da son dönemin adından söz ettiren isimlerinden. O şimdi üç torun sahibi bir anneanne. İşte Hülya Koçyiğit'in kızı Gülşah Alkoçlar'ın son hali...