İbrahim Çelikkol’un eski eşi Mihre Mutlu’ya sosyetik sevgili! Mihre Mutlu da kankası Hande Erçel gibi sosyeteye girdi! Çöpçatanları Hakan Sabancı mı?

Yakışıklı oyuncu İbrahim Çelikkol ile 2017 yılında Mihre Mutlu 2019'da Ali adını verdikleri oğullarının dünyaya getirmişti. İbrahim Çelikkol ile Mihre Mutlu, geçtiğimiz yıl tek celsede boşanmıştı. İbrahim Çelikkol'un eski eşi Mihre Mutlu'nun yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıktı. Mihre Mutlu da kendisine kankası Hande Erçel gibi sosyeteden sevgili buldu. Öyle ki Mihre Mutlu ile sosyetik isim Emre Erdoğan'ın arasını Hande Erçel ile Hakan Sabancı'nın yaptığı konuşuluyor. Hande Erçel ile yakın dost olan Mihre Mutlu'nın yeni sevgilisi Emre Erdoğan'ın Hakan Sabancı ile çocukluk arkadaşı olduğu öğrenilenler arasında. İşte Mihre Mutlu ile Emre Erdoğan'ın aşk haberinin ayrıntıları...