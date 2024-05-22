Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri İbrahim Kutluay ile 13 yıl evli kalmışlardı! Demet Şener 19 yaşındaki kızı İrem’le gezmeye çıktı! Eski eşi hakkında konuştu...
Giriş Tarihi: 22.05.2024 10:49 Güncelleme Tarihi: 22.05.2024 10:58

İbrahim Kutluay ile 13 yıl evli kalmışlardı! Demet Şener 19 yaşındaki kızı İrem’le gezmeye çıktı! Eski eşi hakkında konuştu...

Deneyimli manken Demet Şener kariyerinin yanı sıra aile hayatıyla da dikkat çekiyor. Çocuklarına oldukça düşkün olan anne Demet Şener, oğlu Ömer ve kızı İrem Kutluay ile sosyal medyada sık sık paylaşımlarda bulunuyor. Demet Şener 19 yaşındaki kızı İrem Kutluay ile gezmeye çıktı. Tescilli güzel, nafaka anlaşmazlığı nedeniyle mahkemelik olduğu eski eşiyle kanlı bıçaklı olmadığını söylese de, 'mecburiyet' vurgusuyla dikkat çekti.

İbrahim Kutluay ile 13 yıl evli kalmışlardı! Demet Şener 19 yaşındaki kızı İrem’le gezmeye çıktı! Eski eşi hakkında konuştu...

Demet Şener, eski basketbolcu İbrahim Kutluay ile 2005 yılında nikah masasına oturmuştu. İkilinin bu evlilikten İrem ile Ömer adlarında iki evladı dünyaya geldi.

İbrahim Kutluay ile 13 yıl evli kalmışlardı! Demet Şener 19 yaşındaki kızı İrem’le gezmeye çıktı! Eski eşi hakkında konuştu...

2016 yılında ihanet iddiasıyla dava açan Demet Şener, eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay'dan olaylı bir süreç sonrası Ocak 2018'de boşanmıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İbrahim Kutluay ile 13 yıl evli kalmışlardı! Demet Şener 19 yaşındaki kızı İrem’le gezmeye çıktı! Eski eşi hakkında konuştu...

Demet Şener, 2019 yılında evlendiği iş insanı Cenk Küpeli'de de aradığı mutluluğu bulamadı. Çift 2021 yılında yollarını ayırdı.

İbrahim Kutluay ile 13 yıl evli kalmışlardı! Demet Şener 19 yaşındaki kızı İrem’le gezmeye çıktı! Eski eşi hakkında konuştu...

Ünlü manken, biten iki evliliğinin ardından aşkı Tolga Arman'da buldu.

İbrahim Kutluay ile 13 yıl evli kalmışlardı! Demet Şener 19 yaşındaki kızı İrem’le gezmeye çıktı! Eski eşi hakkında konuştu...

Arman ile mutlu ilişkisine hız kesmeden devam eden ünlü isim, sevgilisini çocuklarıyla da tanıştırmıştı.

SON DAKİKA