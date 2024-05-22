Giriş Tarihi: 22.05.2024 10:49
Güncelleme Tarihi: 22.05.2024
10:58
İbrahim Kutluay ile 13 yıl evli kalmışlardı! Demet Şener 19 yaşındaki kızı İrem’le gezmeye çıktı! Eski eşi hakkında konuştu...
Deneyimli manken Demet Şener kariyerinin yanı sıra aile hayatıyla da dikkat çekiyor. Çocuklarına oldukça düşkün olan anne Demet Şener, oğlu Ömer ve kızı İrem Kutluay ile sosyal medyada sık sık paylaşımlarda bulunuyor. Demet Şener 19 yaşındaki kızı İrem Kutluay ile gezmeye çıktı. Tescilli güzel, nafaka anlaşmazlığı nedeniyle mahkemelik olduğu eski eşiyle kanlı bıçaklı olmadığını söylese de, 'mecburiyet' vurgusuyla dikkat çekti.