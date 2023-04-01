Giriş Tarihi: 01.04.2023 07:55
Güncelleme Tarihi: 01.04.2023
08:01
İbrahim Kutluay ile Edwina Sponza'nın büyük aşkında mutlu son: Paris’te gizlice evlendiler! İşte nikahtan ilk kare...
11 yıldır bir dargın bir barışık birliktelik yaşayan İbrahim Kutluay ile Edwina Sponza sonunda nikah masasına oturdu. Şimdiye kadar kaç kez ayrılıp barıştıklarını kendilerinin bile unuttuğu İbrahim Kutluay ile Edwina Sponza'dan güzel haber geldi. İbrahim Kutluay ile Edwina Sponza'nın, en yakınlarına bile haber vermeden Paris'te gizlice evlendikleri ortaya çıktı. İşte damat İbrahim Kutluay ile gelin Edwina Sponza'nın gizli nikahından ilk kare...