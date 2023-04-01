Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri İbrahim Kutluay ile Edwina Sponza'nın büyük aşkında mutlu son: Paris’te gizlice evlendiler! İşte nikahtan ilk kare...
Giriş Tarihi: 01.04.2023 07:55 Güncelleme Tarihi: 01.04.2023 08:01

İbrahim Kutluay ile Edwina Sponza'nın büyük aşkında mutlu son: Paris’te gizlice evlendiler! İşte nikahtan ilk kare...

11 yıldır bir dargın bir barışık birliktelik yaşayan İbrahim Kutluay ile Edwina Sponza sonunda nikah masasına oturdu. Şimdiye kadar kaç kez ayrılıp barıştıklarını kendilerinin bile unuttuğu İbrahim Kutluay ile Edwina Sponza'dan güzel haber geldi. İbrahim Kutluay ile Edwina Sponza'nın, en yakınlarına bile haber vermeden Paris'te gizlice evlendikleri ortaya çıktı. İşte damat İbrahim Kutluay ile gelin Edwina Sponza'nın gizli nikahından ilk kare...

BÜLENT CANKURT
İbrahim Kutluay ile Edwina Sponza’nın büyük aşkında mutlu son: Paris’te gizlice evlendiler! İşte nikahtan ilk kare...

Şimdiye kadar kaç kez ayrılıp barıştıklarını kendilerinin bile unuttuğu İbrahim Kutluay ile Edwina Sponza cephesinden bu kez 'ayrıldılar' veya 'barıştılar' diye değil bambaşka bir haberim var.

İbrahim Kutluay ile Edwina Sponza’nın büyük aşkında mutlu son: Paris’te gizlice evlendiler! İşte nikahtan ilk kare...

11 yıla yaklaşan ilişkilerinde ne birlikte ne de ayrı yapabilen müzmin aşıklar evlendi! Evet, yanlış okumadınız, bu çalkantılı aşkı sonunda nikah masasına taşıdılar.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İbrahim Kutluay ile Edwina Sponza’nın büyük aşkında mutlu son: Paris’te gizlice evlendiler! İşte nikahtan ilk kare...

İbrahim Kutluay ile Edwina Sponza'nın, en yakınlarına bile haber vermeden Paris'te gizlice evlendiklerini öğrendim.

İbrahim Kutluay ile Edwina Sponza’nın büyük aşkında mutlu son: Paris’te gizlice evlendiler! İşte nikahtan ilk kare...

Geçen hafta baş başa gittikleri Paris'te, Türkiye Paris Başkonsolosu'nun kıydığı nikahla hayatlarını birleştirmişler.

İbrahim Kutluay ile Edwina Sponza’nın büyük aşkında mutlu son: Paris’te gizlice evlendiler! İşte nikahtan ilk kare...

Edwina Hanım'ın Paris'te yaşayan iki arkadaşının şahitliğinde bir ömür mutluluğa "evet" diyen aşıkların nikah fotoğrafına da ulaştım. Umarım nikah defterine attıkları imza, bir ömür onları birbirine bağlar, bir daha hiç ayrılmazlar... (Sayfanın en altına bakınız...)

SON DAKİKA