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Haberler Galeri İbrahim Tatlıses asistanı Tuğçe Korkmaz’a dini nikah kıydı mı? İşte o dikkat çeken açıklama!
Giriş Tarihi: 03.02.2025 13:01 Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 13:01

İbrahim Tatlıses asistanı Tuğçe Korkmaz’a dini nikah kıydı mı? İşte o dikkat çeken açıklama!

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz günlerde İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin ikizleri için düzenlediği doğum günü partisine katılmıştı. Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, bugün havalimanında görüntülendi. Gazeteciler, ünlü sanatçı hakkında çıkan 'asistanı Tuğçe Korkmaz'a dini nikah kıydı' iddialarını sordu. Ünlü türkücünün cevabı magazin gündemine bomba gibi düştü. İşte İbrahim Tatlıses'in o dikkat çeken cevabı!

İbrahim Tatlıses asistanı Tuğçe Korkmaz’a dini nikah kıydı mı? İşte o dikkat çeken açıklama!

İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz günlerde İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin ikizlerinin birinci yaş gününde ortaya çıkmıştı. Derya Tuna ile birlikte doğum gününe katılan ünlü türkücü, gelinin ve oğlunun sosyal medya paylaşımlarında yer almıştı.

İbrahim Tatlıses asistanı Tuğçe Korkmaz’a dini nikah kıydı mı? İşte o dikkat çeken açıklama!

YENİ BİR İDDİA ORTAYA ATILDI

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses ile ilgili ortaya bir iddia atıldı.

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İbrahim Tatlıses asistanı Tuğçe Korkmaz’a dini nikah kıydı mı? İşte o dikkat çeken açıklama!

MAGAZİN GÜNDEMİNE BOMBA GİBİ DÜŞEN İDDİA!

İddiaya göre İbrahim Tatlıses, asistanı Tuğçe Korkmaz'a imam nikahı kıydı.

İbrahim Tatlıses asistanı Tuğçe Korkmaz’a dini nikah kıydı mı? İşte o dikkat çeken açıklama!

ÖZBEKİSTAN DÖNÜŞÜ SORULARI YANITLADI

Özbekistan dönüşü havalimanında görüntülenen ünlü türkücü, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İbrahim Tatlıses asistanı Tuğçe Korkmaz’a dini nikah kıydı mı? İşte o dikkat çeken açıklama!

DİNİ NİKAH MI KIYDILAR?

Gazeteciler, ünlü sanatçı hakkında çıkan 'asistanı Tuğçe Korkmaz'a dini nikah kıydı' iddialarını sordu.

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