İbrahim Tatlıses asistanı Tuğçe Korkmaz’a dini nikah kıydı mı? İşte o dikkat çeken açıklama!

İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz günlerde İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin ikizlerinin birinci yaş gününde ortaya çıkmıştı. Derya Tuna ile birlikte doğum gününe katılan ünlü türkücü, gelinin ve oğlunun sosyal medya paylaşımlarında yer almıştı.