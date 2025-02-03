Giriş Tarihi: 03.02.2025 13:01
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025
13:01
İbrahim Tatlıses asistanı Tuğçe Korkmaz’a dini nikah kıydı mı? İşte o dikkat çeken açıklama!
Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz günlerde İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin ikizleri için düzenlediği doğum günü partisine katılmıştı. Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, bugün havalimanında görüntülendi. Gazeteciler, ünlü sanatçı hakkında çıkan 'asistanı Tuğçe Korkmaz'a dini nikah kıydı' iddialarını sordu. Ünlü türkücünün cevabı magazin gündemine bomba gibi düştü. İşte İbrahim Tatlıses'in o dikkat çeken cevabı!