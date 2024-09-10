Giriş Tarihi: 10.09.2024 14:16
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024
14:25
İbrahim Tatlıses göz bebeği kızı Elif Ada'yı okulun ilk günü yalnız bırakmadı "Altın ufağımla yemek yedik" Baba-kız pozu beğeni topladı!
İbrahim Tatlıses'in "altın ufağım" diye sevdiği kızı Elif Ada kocaman oldu. 11 yaşındaki kızı Elif Ada'yı okulun ilk günü yalnız bırakmayan İbrahim Tatlıses sosyal medya hesabından baba-kız pozunu paylaştı. Babasına benzerliği ile dikkat çeken Elif Ada Tatlıses'e yorum yağdı. İşte İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada Tatlıses ile paylaşımı...