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Haberler Galeri İbrahim Tatlıses göz bebeği kızı Elif Ada'yı okulun ilk günü yalnız bırakmadı "Altın ufağımla yemek yedik" Baba-kız pozu beğeni topladı!
Giriş Tarihi: 10.09.2024 14:16 Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 14:25

İbrahim Tatlıses göz bebeği kızı Elif Ada'yı okulun ilk günü yalnız bırakmadı "Altın ufağımla yemek yedik" Baba-kız pozu beğeni topladı!

İbrahim Tatlıses'in "altın ufağım" diye sevdiği kızı Elif Ada kocaman oldu. 11 yaşındaki kızı Elif Ada'yı okulun ilk günü yalnız bırakmayan İbrahim Tatlıses sosyal medya hesabından baba-kız pozunu paylaştı. Babasına benzerliği ile dikkat çeken Elif Ada Tatlıses'e yorum yağdı. İşte İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada Tatlıses ile paylaşımı...

İbrahim Tatlıses göz bebeği kızı Elif Ada’yı okulun ilk günü yalnız bırakmadı Altın ufağımla yemek yedik Baba-kız pozu beğeni topladı!

İbrahim Tatlıses ve Ayşegül Yıldız, 2011 yılında dünyaevine girmiş, kısa süre sonra Elif Ada adını verdikleri kızları dünyaya gelmişti. İkili evliliklerinin 2. yılında Elif Ada bebekken yollarını ayırmıştı.

İbrahim Tatlıses göz bebeği kızı Elif Ada’yı okulun ilk günü yalnız bırakmadı Altın ufağımla yemek yedik Baba-kız pozu beğeni topladı!

ELİF ADA BÜYÜDÜ!

Ünlü çiftin minik kızları Elif Ada, kocaman genç bir kız oldu. Annesi Ayşegül Yıldız, ile yaşayan Elif Ada babası İbrahim Tatlıses'e de oldukça düşkün.

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İbrahim Tatlıses göz bebeği kızı Elif Ada’yı okulun ilk günü yalnız bırakmadı Altın ufağımla yemek yedik Baba-kız pozu beğeni topladı!

Babası ile sık sık paylaşımlarda bulunan Elif Ada'yı bu defa Tatlıses paylaştı...

İbrahim Tatlıses göz bebeği kızı Elif Ada’yı okulun ilk günü yalnız bırakmadı Altın ufağımla yemek yedik Baba-kız pozu beğeni topladı!

İbrahim Tatlıses'in "altın ufağım" diye sevdiği 11 yaşındaki kızı Elif Ada'yı okulun ilk günü yalnız bırakmadı.

İbrahim Tatlıses göz bebeği kızı Elif Ada’yı okulun ilk günü yalnız bırakmadı Altın ufağımla yemek yedik Baba-kız pozu beğeni topladı!

İbrahim Tatlıses sosyal medya hesabından baba-kız pozunu paylaştı. Okul sonrası kızını alan İbrahim Tatlıses yemeğe götürdü. Babasına benzerliği ile dikkat çeken Elif Ada Tatlıses'e yorum yağdı.

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