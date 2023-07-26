İbrahim Tatlıses müjdeyi patlattı! İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli ikiz bebek bekliyor!

Giriş Tarihi: 26.07.2023 14:34 Güncelleme Tarihi: 26.07.2023 14:41

Usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in şarkıcı oğlu İdo Tatlıses, iki yıl önce sevgilisi Yasemin Şefkatli ile nikah masasına oturmuştu. Mutlu birliktelikleriyle magazin dünyasının gözde çiftleri arasında yer alan İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'den geçtiğimiz günlerde müjdeli haber gelmişti. Şefkatli'nin hamile olduğu, çiftin bebek beklediği öğrenilmişti. 10'uncu kez dede olmaya hazırlanan İbrahim Tatlıses ise bugün konuyla ilgili yeni bir müjde verdi. İşte İbrahim Tatlıses'in magazine bomba gibi düşen o açıklaması...