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Haberler Galeri İbrahim Tatlıses müjdeyi patlattı! İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli ikiz bebek bekliyor!
Giriş Tarihi: 26.07.2023 14:34 Güncelleme Tarihi: 26.07.2023 14:41

İbrahim Tatlıses müjdeyi patlattı! İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli ikiz bebek bekliyor!

Usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in şarkıcı oğlu İdo Tatlıses, iki yıl önce sevgilisi Yasemin Şefkatli ile nikah masasına oturmuştu. Mutlu birliktelikleriyle magazin dünyasının gözde çiftleri arasında yer alan İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'den geçtiğimiz günlerde müjdeli haber gelmişti. Şefkatli'nin hamile olduğu, çiftin bebek beklediği öğrenilmişti. 10'uncu kez dede olmaya hazırlanan İbrahim Tatlıses ise bugün konuyla ilgili yeni bir müjde verdi. İşte İbrahim Tatlıses'in magazine bomba gibi düşen o açıklaması...

İbrahim Tatlıses müjdeyi patlattı! İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli ikiz bebek bekliyor!

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu İdo Tatlıses, 2021 yılında sevgilisi Yasemin Şefkatli ile dünyaevine girmişti. Her paylaşımıyla ilgi odağı olan çift, mutlu birliktelikleriyle ses getirmeye devam ediyor.

İbrahim Tatlıses müjdeyi patlattı! İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli ikiz bebek bekliyor!

İki yıl önce nikah masasına oturan İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'den geçtiğimiz günlerde müjdeli haber gelmişti.

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İbrahim Tatlıses müjdeyi patlattı! İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli ikiz bebek bekliyor!

İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli'nin 2,5 aylık hamile olduğu öğrenilmişti.

İbrahim Tatlıses müjdeyi patlattı! İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli ikiz bebek bekliyor!

İKİZ TORUN GELİYOR

10. torununa kavuşmak için gün sayan İbrahim Tatlıses, bugün "Beyaz Magazin" programında açıklama yaptı.

İbrahim Tatlıses müjdeyi patlattı! İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli ikiz bebek bekliyor!

Tatlıses, gelinin Yasemin'in hamileliğiyle ilgili müjdeli yeni bir haber verdi.

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