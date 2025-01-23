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Haberler Galeri İbrahim Tatlıses ve küçük kızı Elif Ada'nın benzerliği yok artık dedirtti! "Aynı babasının kopyası"
Giriş Tarihi: 23.01.2025 17:05 Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 17:10

İbrahim Tatlıses ve küçük kızı Elif Ada'nın benzerliği yok artık dedirtti! "Aynı babasının kopyası"

İmparator lakaplı türkücü İbrahim Tatlıses ve Ayşegül Yıldız'ın evliliğinden Elif Ada isminde bir kız çocukları dünyaya gelmişti. Ünlü çiftin minik kızları artık 11 yaşına bastı. Elif Ada'nın git gide babasına benzemesi dikkatlerden kaçmadı. Son olarak İbrahim Tatlıses, eski eşi Ayşegül Yıldız ve kızı Elif Ada ile buluştu. Elif Ada'nın kendi hesabında o anları paylaşması sosyal medyada ilgi gördü.

İbrahim Tatlıses ve küçük kızı Elif Ada’nın benzerliği yok artık dedirtti! Aynı babasının kopyası

İbrahim Tatlıses ve Ayşegül Yıldız, 2011 yılında dünyaevine girmiş, kısa süre sonra Elif Ada adını verdikleri kızları dünyaya gelmişti.

İbrahim Tatlıses ve küçük kızı Elif Ada’nın benzerliği yok artık dedirtti! Aynı babasının kopyası

Ünlü çiftin minik kızları Elif Ada, kocaman genç bir kız oldu. Annesi Ayşegül Yıldız, ile yaşayan Elif Ada babası İbrahim Tatlıses'e de oldukça düşkün.

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İbrahim Tatlıses ve küçük kızı Elif Ada’nın benzerliği yok artık dedirtti! Aynı babasının kopyası

Babası ile sık sık paylaşımlarda bulunan Elif Ada, son olarak Instagram hesabında yeni bir fotoğraf yayınladı.

İbrahim Tatlıses ve küçük kızı Elif Ada’nın benzerliği yok artık dedirtti! Aynı babasının kopyası

İbrahim Tatlıses'in "altın ufağım" diye sevdiği 11 yaşındaki kızı Elif Ada babasıyla Bodrum'da bir araya geldi.

İbrahim Tatlıses ve küçük kızı Elif Ada’nın benzerliği yok artık dedirtti! Aynı babasının kopyası

"AİLECEK ÇOK GÜZEL BİR KAHVALTI"

Elif Ada, babası ve annesiyle olan pozlarını paylaşarak, "Bodrum'un güzel havasında ailecek çok güzel bir kahvaltı ettik" notunu düştü.

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