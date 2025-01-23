Giriş Tarihi: 23.01.2025 17:05
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025
17:10
İbrahim Tatlıses ve küçük kızı Elif Ada'nın benzerliği yok artık dedirtti! "Aynı babasının kopyası"
İmparator lakaplı türkücü İbrahim Tatlıses ve Ayşegül Yıldız'ın evliliğinden Elif Ada isminde bir kız çocukları dünyaya gelmişti. Ünlü çiftin minik kızları artık 11 yaşına bastı. Elif Ada'nın git gide babasına benzemesi dikkatlerden kaçmadı. Son olarak İbrahim Tatlıses, eski eşi Ayşegül Yıldız ve kızı Elif Ada ile buluştu. Elif Ada'nın kendi hesabında o anları paylaşması sosyal medyada ilgi gördü.