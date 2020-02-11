İbrahim Tatlıses'e 20 yılını verdi şimdi bambaşka bir hayatı var! İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız yeni işi ile şaşırttı!

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses her zaman aşkları ve evlilikleri ile sıkça magazin gündeminde yer alan ünlü isimlerden olmuştur. Birçok kadınla adı anılan İbrahim Tatlıses'in unutulmayan aşklarından olan eski eşi Ayşegül Yıldız'da bunlardan biri. İbrahim Tatlıses'e 20 yılını veren Ayşegül Yıldız şimdi bambaşka bir hayat yaşıyor. Ayşegül Yıldız şimdi ne yapıyor? sorusu.sosyal medyanın çok merak edilenlerinden oldu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla tekrar gündeme gelen Ayşegül Yıldız, şimdi kendi işinin patroniçesi... Oldukça olaylı bir aşk hayatı olan İbrahim Tatlıses'in hayatına girmiş olan kadınlardan biri de Ayşegül Yıldız. Uzun yıllar birlikte olduktan sonra 2011 yılında nikah masasına oturan İbrahim Tatlıses ve Ayşegül Yıldız'ın bu evliliklerinden bir de Elif Ada Tatlıses adında bir kızları oldu. 20'li yaşlarından itibaren İbrahim Tatlıses ile birlikte olan Ayşegül Yıldız'ın evliliği çok uzun sürmedi. İbrahim Tatlıses ve Ayşegül Yıldız 2013 yılında boşandı. Boşanmanın ardından Ayşegül Yıldız, Bursa'ya geri döndü ve Haliç Üniversitesi'nde eğitimini gördüğü işi yapmaya başladı. Güzelliği ile de dikkat çeken Ayşegül Yıldız yeni mesleği ile şaşırtıyor. Zaman zaman da sosyal medya sayfasından paylaşımlarda bulunan Ayşegül Yıldız'ın kızı Elif Ada ile fotoğraflarına beğeni yağıyor. İşte İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'ın yeni mesleği ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin gerçek meslekleri...