Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • İbrahim Tatlıses'e 20 yılını verdi şimdi bambaşka bir hayatı var! İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız yeni işi ile şaşırttı!

'e 20 yılını verdi şimdi bambaşka bir hayatı var! İbrahim Tatlıses'in eski eşi yeni işi ile şaşırttı!

Ünlü türkücü her zaman aşkları ve evlilikleri ile sıkça magazin gündeminde yer alan ünlü isimlerden olmuştur. Birçok kadınla adı anılan İbrahim Tatlıses'in unutulmayan aşklarından olan eski eşi 'da bunlardan biri. İbrahim Tatlıses'e 20 yılını veren Ayşegül Yıldız şimdi bambaşka bir hayat yaşıyor. Ayşegül Yıldız şimdi ne yapıyor? sorusu.sosyal medyanın çok merak edilenlerinden oldu. hesabından yaptığı paylaşımlarla tekrar gündeme gelen Ayşegül Yıldız, şimdi kendi işinin patroniçesi... Oldukça olaylı bir aşk hayatı olan İbrahim Tatlıses'in hayatına girmiş olan kadınlardan biri de Ayşegül Yıldız. Uzun yıllar birlikte olduktan sonra 2011 yılında nikah masasına oturan 'ın bu evliliklerinden bir de Tatlıses adında bir kızları oldu. 20'li yaşlarından itibaren İbrahim Tatlıses ile birlikte olan Ayşegül Yıldız'ın evliliği çok uzun sürmedi. İbrahim Tatlıses ve Ayşegül Yıldız 2013 yılında boşandı. Boşanmanın ardından Ayşegül Yıldız, 'ya geri döndü ve 'nde eğitimini gördüğü işi yapmaya başladı. Güzelliği ile de dikkat çeken Ayşegül Yıldız yeni mesleği ile şaşırtıyor. Zaman zaman da sosyal medya sayfasından paylaşımlarda bulunan Ayşegül Yıldız'ın kızı Elif Ada ile fotoğraflarına beğeni yağıyor. İşte İbrahim Tatlıses'in eski eşi ve sizin için derlediğimiz ...

Giriş Tarihi: 11.02.2020 08:52 Güncelleme Tarihi: 11.02.2020 09:11
İbrahim Tatlıses'e 20 yılını verdi şimdi bambaşka bir hayatı var! İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız yeni işi ile şaşırttı!

Ünlü türkücü her zaman aşkları ve evlilikleri ile sıkça magazin gündeminde yer alan ünlü isimlerden olmuştur. Birçok kadınla adı anılan İbrahim Tatlıses'in unutulmayan aşklarından olan eski eşi 'da bunlardan biri. İbrahim Tatlıses'e 20 yılını veren Ayşegül Yıldız şimdi bambaşka bir hayat yaşıyor. Ayşegül Yıldız şimdi ne yapıyor? sorusu.sosyal medyanın çok merak edilenlerinden oldu. hesabından yaptığı paylaşımlarla tekrar gündeme gelen Ayşegül Yıldız, şimdi kendi işinin patroniçesi... Oldukça olaylı bir aşk hayatı olan İbrahim Tatlıses'in hayatına girmiş olan kadınlardan biri de Ayşegül Yıldız. Uzun yıllar birlikte olduktan sonra 2011 yılında nikah masasına oturan 'ın bu evliliklerinden bir de Tatlıses adında bir kızları oldu. 20'li yaşlarından itibaren İbrahim Tatlıses ile birlikte olan Ayşegül Yıldız'ın evliliği çok uzun sürmedi. İbrahim Tatlıses ve Ayşegül Yıldız 2013 yılında boşandı. Boşanmanın ardından Ayşegül Yıldız, 'ya geri döndü ve 'nde eğitimini gördüğü işi yapmaya başladı. Güzelliği ile de dikkat çeken Ayşegül Yıldız yeni mesleği ile şaşırtıyor. Zaman zaman da sosyal medya sayfasından paylaşımlarda bulunan Ayşegül Yıldız'ın kızı Elif Ada ile fotoğraflarına beğeni yağıyor. İşte İbrahim Tatlıses'in eski eşi ve sizin için derlediğimiz ...

İbrahim Tatlıses'e 20 yılını verdi şimdi bambaşka bir hayatı var! İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız yeni işi ile şaşırttı!

TOLGA SARITAŞ

Yakışıklı oyuncu Tolga Sarıtaş, liseyi bitirdikten sonra, annesi tarafından mobilyacıya çırak olarak verilince bir süre çıraklık yaptı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İbrahim Tatlıses'e 20 yılını verdi şimdi bambaşka bir hayatı var! İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız yeni işi ile şaşırttı!

Sonrasında ise bir arkadaşının babasına yardım etmek için pazarcılık yaptı.

İbrahim Tatlıses'e 20 yılını verdi şimdi bambaşka bir hayatı var! İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız yeni işi ile şaşırttı!

YILDIZ TİLBE

Şarkıcı Yıldız Tilbe, ünlü olmadan önce hayat kavgasının tam da içinde yer aldı.

İbrahim Tatlıses'e 20 yılını verdi şimdi bambaşka bir hayatı var! İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız yeni işi ile şaşırttı!

Yıldız Tilbe'nin yaptığı işler arasında tezgahtarlık, pazarlamacılık ve çocuk bakıcılığı bulunuyor.

İbrahim Tatlıses'e 20 yılını verdi şimdi bambaşka bir hayatı var! İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız yeni işi ile şaşırttı!

KIVANÇ TATLITUĞ

Oyunculuktan önce yüreği basketbol için çarpan Kıvanç Tatlıtuğ, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta oynadı.

İbrahim Tatlıses'e 20 yılını verdi şimdi bambaşka bir hayatı var! İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız yeni işi ile şaşırttı!

Sakatlanıp spora veda edince hayatı bir anda değişti ve bugünün başarılı oyuncusu oldu.

BİZE ULAŞIN