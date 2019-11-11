İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız şimdi ne yapıyor? Ayşegül Yıldız'ın yeni işi şaşırttı!

Aşkları ve evlilikleri ile sıkça magazin gündeminde yer almış ünlü isimlerden İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız sosyal medyanın çok merak edilen isimlerinden oldu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla tekrar gündeme gelen Ayşegül Yıldız, şimdi kendi işinin patroniçesi... Oldukça olaylı bir aşk hayatı olan İbrahim Tatlıses'in hayatına girmiş olan kadınlardan biri de Ayşegül Yıldız. Uzun yıllar birlikte olduktan sonra 2011 yılında nikah masasına oturan İbrahim Tatlıses ve Ayşegül Yıldız'ın bu evliliklerinden bir de Elif Ada Tatlıses adında bir kızları oldu. 20'li yaşlarından itibaren İbrahim Tatlıses ile birlikte olan Ayşegül Yıldız'ın evliliği çok uzun sürmedi. İbrahim Tatlıses ve Ayşegül Yıldız 2013 yılında boşandı. Boşanmanın ardından Ayşegül Yıldız, Bursa'ya geri döndü ve Haliç Üniversitesi'nde eğitimini gördüğü işi yapmaya başladı. Güzelliği ile de dikkat çeken Ayşegül Yıldız yeni mesleği ile şaşırtıyor. Zaman zaman da sosyal medya sayfasından paylaşımlarda bulunan Ayşegül Yıldız'ın kızı Elif Ada ile fotoğraflarına beğeni yağıyor. İşte İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'ın yeni mesleği ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin gerçek meslekleri...