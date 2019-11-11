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  • İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız şimdi ne yapıyor? Ayşegül Yıldız'ın yeni işi şaşırttı!

'in eski eşi şimdi ne yapıyor? Ayşegül Yıldız'ın yeni işi şaşırttı!

Aşkları ve evlilikleri ile sıkça magazin gündeminde yer almış ünlü isimlerden 'in eski eşi sosyal medyanın çok merak edilen isimlerinden oldu. hesabından yaptığı paylaşımlarla tekrar gündeme gelen Ayşegül Yıldız, şimdi kendi işinin patroniçesi... Oldukça olaylı bir aşk hayatı olan İbrahim Tatlıses'in hayatına girmiş olan kadınlardan biri de Ayşegül Yıldız. Uzun yıllar birlikte olduktan sonra 2011 yılında nikah masasına oturan İbrahim Tatlıses ve Ayşegül Yıldız'ın bu evliliklerinden bir de Tatlıses adında bir kızları oldu. 20'li yaşlarından itibaren İbrahim Tatlıses ile birlikte olan Ayşegül Yıldız'ın evliliği çok uzun sürmedi. İbrahim Tatlıses ve Ayşegül Yıldız 2013 yılında boşandı. Boşanmanın ardından Ayşegül Yıldız, 'ya geri döndü ve Haliç Üniversitesi'nde eğitimini gördüğü işi yapmaya başladı. Güzelliği ile de dikkat çeken Ayşegül Yıldız yeni mesleği ile şaşırtıyor. Zaman zaman da sosyal medya sayfasından paylaşımlarda bulunan Ayşegül Yıldız'ın kızı Elif Ada ile fotoğraflarına beğeni yağıyor. İşte İbrahim Tatlıses'in eski eşi ve sizin için derlediğimiz ...

Giriş Tarihi: 11.11.2019 07:11 Güncelleme Tarihi: 11.11.2019 07:21
İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız şimdi ne yapıyor? Ayşegül Yıldız'ın yeni işi şaşırttı!

Aşkları ve evlilikleri ile sıkça magazin gündeminde yer almış ünlü isimlerden 'in eski eşi sosyal medyanın çok merak edilen isimlerinden oldu. hesabından yaptığı paylaşımlarla tekrar gündeme gelen Ayşegül Yıldız, şimdi kendi işinin patroniçesi... Oldukça olaylı bir aşk hayatı olan İbrahim Tatlıses'in hayatına girmiş olan kadınlardan biri de Ayşegül Yıldız. Uzun yıllar birlikte olduktan sonra 2011 yılında nikah masasına oturan İbrahim Tatlıses ve Ayşegül Yıldız'ın bu evliliklerinden bir de Tatlıses adında bir kızları oldu. 20'li yaşlarından itibaren İbrahim Tatlıses ile birlikte olan Ayşegül Yıldız'ın evliliği çok uzun sürmedi. İbrahim Tatlıses ve Ayşegül Yıldız 2013 yılında boşandı. Boşanmanın ardından Ayşegül Yıldız, 'ya geri döndü ve Haliç Üniversitesi'nde eğitimini gördüğü işi yapmaya başladı. Güzelliği ile de dikkat çeken Ayşegül Yıldız yeni mesleği ile şaşırtıyor. Zaman zaman da sosyal medya sayfasından paylaşımlarda bulunan Ayşegül Yıldız'ın kızı Elif Ada ile fotoğraflarına beğeni yağıyor. İşte İbrahim Tatlıses'in eski eşi ve sizin için derlediğimiz ...

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız şimdi ne yapıyor? Ayşegül Yıldız'ın yeni işi şaşırttı!

TOLGA SARITAŞ

Yakışıklı oyuncu Tolga Sarıtaş, liseyi bitirdikten sonra, annesi tarafından mobilyacıya çırak olarak verilince bir süre çıraklık yaptı.

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İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız şimdi ne yapıyor? Ayşegül Yıldız'ın yeni işi şaşırttı!

Sonrasında ise bir arkadaşının babasına yardım etmek için pazarcılık yaptı.

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız şimdi ne yapıyor? Ayşegül Yıldız'ın yeni işi şaşırttı!

YILDIZ TİLBE

Şarkıcı Yıldız Tilbe, ünlü olmadan önce hayat kavgasının tam da içinde yer aldı.

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız şimdi ne yapıyor? Ayşegül Yıldız'ın yeni işi şaşırttı!

Yıldız Tilbe'nin yaptığı işler arasında tezgahtarlık, pazarlamacılık ve çocuk bakıcılığı bulunuyor.

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız şimdi ne yapıyor? Ayşegül Yıldız'ın yeni işi şaşırttı!

KIVANÇ TATLITUĞ

Oyunculuktan önce yüreği basketbol için çarpan Kıvanç Tatlıtuğ, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta oynadı.

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız şimdi ne yapıyor? Ayşegül Yıldız'ın yeni işi şaşırttı!

Sakatlanıp spora veda edince hayatı bir anda değişti ve bugünün başarılı oyuncusu oldu.

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