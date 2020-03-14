İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan birliktelik açıklaması! Ayşegül Yıldız şimdi bambaşka bir hayat yaşıyor...

İbrahim Tatlıses'e uzun yıllar birlikte olduktan sonra 2011 yılında nikah masasına oturan Ayşegül Yıldız şimdi bambaşka bir hayat yaşıyor. 20'li yaşlarından itibaren İbrahim Tatlıses ile birlikte olan Ayşegül Yıldız'ın 20 yılını verdiği İbrahim Tatlıses ile söyledikleri bir anda gündem oldu. Yalnızca 2 yıl süren İbrahim Tatlıses ve Ayşegül Yıldız'ın evliliği kızları Elif Ada henüz bebekken bitti. Peki Ayşegül Yıldız şimdi ne yapıyor? Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Ayşegül Yıldız İbrahim Tatlıses ile ilgili sorulara yanıt verdi. Ayşegül Yıldız "Ayrılalı 7 yıl oldu. Bir kızımız var ve tabii ki görüşüyoruz. Bu saatten sonra yeniden bir araya gelmemiz söz konusu olamaz. Biz artık sadece dostuz" dedi. Ayşegül yıldız aşk hayatı ile ilgili olarak ise "Hayatımda kimse yok. Olsa saklamam ama aşka inancım hiç kalmadı." açıklamasını yaptı. Güzelliği ile de dikkat çeken Ayşegül Yıldız şimdi kendi işinin patroniçesi... İşte İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'ın yeni mesleği ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin gerçek meslekleri...