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Haberler Galeri İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada babası ile fotoğrafını paylaştı sosyal medya yıkıldı "Babasının kopyası"

'in kızı babası ile fotoğrafını paylaştı sosyal medya yıkıldı "Babasının kopyası"

'in programı 'a konuk olan Tatlıses utangaç tavırlarıyla ilgi odağı olmuştu. Baba kızın diyalogları izleyenleri hem güldürmüş hem hüzünlendirmişti. İbrahim Tatlıses "Kötü zamanda doğdun. Ben şakır şakır oynadığım zamanları görsün isterdim. Beni affet kızım" sözleriyle gözyaşlarına boğulmuş herkesi ağlatmıştı. İbrahim Tatlıses'in ile evliliğinden olan küçük kızı Elif Ada Tatlıses babası ile yaptığı son paylaşımla yine ilgi odağı oldu. Elif Ada'yı görenler "Babasının kopyası" yorumlarında bulundu.

Giriş Tarihi: 21.03.2021 13:40 Güncelleme Tarihi: 21.03.2021 13:47
İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada babası ile fotoğrafını paylaştı sosyal medya yıkıldı Babasının kopyası

'in programı 'a konuk olan Tatlıses utangaç tavırlarıyla ilgi odağı olmuştu.

İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada babası ile fotoğrafını paylaştı sosyal medya yıkıldı Babasının kopyası

Baba kızın diyalogları izleyenleri hem güldürmüş hem hüzünlendirmişti.

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İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada babası ile fotoğrafını paylaştı sosyal medya yıkıldı Babasının kopyası

"Kötü zamanda doğdun. Ben şakır şakır oynadığım zamanları görsün isterdim.

İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada babası ile fotoğrafını paylaştı sosyal medya yıkıldı Babasının kopyası

Beni affet kızım" sözleriyle gözyaşlarına boğulmuş herkesi ağlatmıştı.

İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada babası ile fotoğrafını paylaştı sosyal medya yıkıldı Babasının kopyası

'in ile evliliğinden olan küçük kızı Tatlıses babası ile yaptığı son paylaşımla yine ilgi odağı oldu.

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