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Haberler Galeri İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada'dan babasının doğum günüde duygusal paylaşım!

'in kızı 'dan babasının doğum günüde duygusal paylaşım!

Geçtiğimiz haftalarda babası 'in programı 'a konuk olan utangaç tavırlarıyla ilgi odağı olmuştu. Baba kızın diyalogları izleyenleri hem güldürmüş hem hüzünlendirmişti. İbrahim Tatlıses "Kötü zamanda doğdun. Ben şakır şakır oynadığım zamanları görsün isterdim. Beni affet kızım" sözleriyle gözyaşlarına boğulmuş herkesi ağlatmıştı. İbrahim Tatlıses'in ile evliliğinden olan küçük kızı Tatlıses babasının doğum gününde duygusal bir paylaşımda bulundu. Elif Ada, usta sanatçının 1 Ocak olan doğum gününü hesabından kutladı. Babası ile çekildiği fotoğrafı Instagram hesabından paylaşan Elif Ada Tatlıses'e beğeni ve yorum yağdı. İşte babasına benzerliğiyle de dikkat çeken Elif Ada Tatlıses'in duygusal paylaşımı...

Giriş Tarihi: 04.01.2021 10:17 Güncelleme Tarihi: 04.01.2021 10:19
İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada'dan babasının doğum günüde duygusal paylaşım!

Geçtiğimiz haftalarda babası 'in programı 'a konuk olan utangaç tavırlarıyla ilgi odağı olmuştu. Baba kızın diyalogları izleyenleri hem güldürmüş hem hüzünlendirmişti.

İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada'dan babasının doğum günüde duygusal paylaşım!

"Kötü zamanda doğdun. Ben şakır şakır oynadığım zamanları görsün isterdim. Beni affet kızım" sözleriyle gözyaşlarına boğulmuş herkesi ağlatmıştı.

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İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada'dan babasının doğum günüde duygusal paylaşım!

'in ile evliliğinden olan küçük kızı babasının doğum gününde duygusal bir paylaşımda bulundu.

İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada'dan babasının doğum günüde duygusal paylaşım!

'in küçük kızı , usta sanatçının 1 Ocak olan doğum gününü hesabından kutladı.

İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada'dan babasının doğum günüde duygusal paylaşım!

Babası ile çekildiği fotoğrafı hesabından paylaşan 'e beğeni ve yorum yağdı.

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