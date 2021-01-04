Geçtiğimiz haftalarda babası İbrahim Tatlıses'in programı İbo Show'a konuk olan Elif Ada Tatlıses utangaç tavırlarıyla ilgi odağı olmuştu. Baba kızın diyalogları izleyenleri hem güldürmüş hem hüzünlendirmişti. İbrahim Tatlıses "Kötü zamanda doğdun. Ben şakır şakır oynadığım zamanları görsün isterdim. Beni affet kızım" sözleriyle gözyaşlarına boğulmuş herkesi ağlatmıştı. İbrahim Tatlıses'in Ayşegül Yıldız ile evliliğinden olan küçük kızı Elif Ada Tatlıses babasının doğum gününde duygusal bir paylaşımda bulundu. İbrahim Tatlıses'in küçük kızı Elif Ada, usta sanatçının 1 Ocak olan doğum gününü Instagram hesabından kutladı. Babası ile çekildiği fotoğrafı Instagram hesabından paylaşan Elif Ada Tatlıses'e beğeni ve yorum yağdı. İşte babasına benzerliğiyle de dikkat çeken Elif Ada Tatlıses'in duygusal paylaşımı...
Giriş Tarihi: 04.01.2021
10:17
Güncelleme Tarihi: 04.01.2021
10:19
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