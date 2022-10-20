İbrahim Tatlıses’in kızı Elif Ada’nın annesi Ayşegül Yıldız ekranlara dönüyor: En büyük destekçim İbrahim!

Giriş Tarihi: 20.10.2022 07:45 Güncelleme Tarihi: 20.10.2022 07:52

Ayşegül Yıldız, 2011 yılında ünlü türkücü İbrahim Tatlıses ile nikah masasına oturmuştu. İbrahim Tatlıses ile Ayşegül Yıldız'ın evliliğinden Elif Ada adında bir kızları dünyaya gelmişti. Ancak çift, 2013 yılında boşandı. İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız, kızı Elif Ada ile uzun süredir Bursa'da gözlerden uzak bir yaşam sürüyordu. Bir ay önce İstanbul'a dönen Ayşegül Yıldız, "Kızımı büyüttüm, yeniden İstanbul'a yerleştik" dedi. Ayağının tozuyla ekranlara geri dönmek için harekete geçen Ayşegül Yıldız müjdeyi verdi.