Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin nikahı yine ertelendi! İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli ön balayına çıktı
Giriş Tarihi: 28.05.2021 10:11 Güncelleme Tarihi: 28.05.2021 10:14

'in oğlu ile 'nin nikahı yine ertelendi! ve ön balayına çıktı

ile 'nın oğlu , uzun süredir ile aşk yaşıyor. Ekim 2020'de ilişkilerini ciddiye taşıyan ve nişanlanan ile , nikah masasına oturmak için pandeminin bitmesini bekliyor. Mayıs ayında evlenmeleri beklenen çift, nikah törenini yine ertelemek zorunda kaldı. Düğün süreçleri uzayan çift, ön balayına çıktı.

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin nikahı yine ertelendi! İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli ön balayına çıktı

'in 'dan olan oğlu , 2017 yazında aşk yaşamaya başladığı ile Ekim 2020'de nişanlanmıştı.

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin nikahı yine ertelendi! İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli ön balayına çıktı

Nikah yapmak için sabırsızlanan çift, aralıkta evlenecekti fakat pandemi düğüne engel oldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin nikahı yine ertelendi! İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli ön balayına çıktı

Nikahın mayıs sonunda yapılacağı söylenmişti, ne var ki korona yüzünden bir kez daha ötelendi.

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin nikahı yine ertelendi! İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli ön balayına çıktı

ÖN BALAYINA ÇIKTILAR

Tarihi henüz netleşmese de vuslat kısmetse bu yaz gerçekleşecek. Sevgililer ön balayına çıktı.

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin nikahı yine ertelendi! İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli ön balayına çıktı

Önce İzmir'e uğrayıp 'i ziyaret ettiler. Ardından da Çeşme'ye geçtiler.

SON DAKİKA