İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin nikahı yine ertelendi! İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli ön balayına çıktı

İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna'dan olan oğlu İdo Tatlıses, 2017 yazında aşk yaşamaya başladığı Yasemin Şefkatli ile Ekim 2020'de nişanlanmıştı. Nikah yapmak için sabırsızlanan çift, aralıkta evlenecekti fakat pandemi düğüne engel oldu. Nikahın mayıs sonunda yapılacağı söylenmişti, ne var ki korona yüzünden bir kez daha ötelendi. ÖN BALAYINA ÇIKTILAR Tarihi henüz netleşmese de vuslat kısmetse bu yaz gerçekleşecek. Sevgililer ön balayına çıktı. Önce İzmir'e uğrayıp İbrahim Tatlıses'i ziyaret ettiler. Ardından da Çeşme'ye geçtiler. İdo Tatlıses, soğuk suya alışa alışa girmeye çalışan Yasemin Şefkatli'yi birden denize itti. Sonra da hızla kaçtı. Çiftin sevimli halleri takipçileri tarafından büyük ilgi gördü.