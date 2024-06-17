Giriş Tarihi: 17.06.2024 10:54
Güncelleme Tarihi: 17.06.2024
11:20
İbrahim Tatlıses'in ölmüş arkadaşları hakkındaki paylaşım "Bu nasıl kindarlık?" dedirtti! "Bu üçü de bayramı göremedi"
Müzik kariyerinin dışında özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da gündemden düşmeyen İbrahim Tatlıses, kendisine kötülük ettiklerini belirttiği üç kişiyle fotoğrafını yayınladı. Ünlü türkücünün sert mesajı görenleri şaşkına çevirdi. Tatlıses'in ölmüş arkadaşları hakkında yaptığı paylaşım "Bu nasıl kindarlık?" dedirtti!