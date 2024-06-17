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Haberler Galeri İbrahim Tatlıses'in ölmüş arkadaşları hakkındaki paylaşım "Bu nasıl kindarlık?" dedirtti! "Bu üçü de bayramı göremedi"
Giriş Tarihi: 17.06.2024 10:54 Güncelleme Tarihi: 17.06.2024 11:20

İbrahim Tatlıses'in ölmüş arkadaşları hakkındaki paylaşım "Bu nasıl kindarlık?" dedirtti! "Bu üçü de bayramı göremedi"

Müzik kariyerinin dışında özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da gündemden düşmeyen İbrahim Tatlıses, kendisine kötülük ettiklerini belirttiği üç kişiyle fotoğrafını yayınladı. Ünlü türkücünün sert mesajı görenleri şaşkına çevirdi. Tatlıses'in ölmüş arkadaşları hakkında yaptığı paylaşım "Bu nasıl kindarlık?" dedirtti!

İbrahim Tatlıses’in ölmüş arkadaşları hakkındaki paylaşım Bu nasıl kindarlık? dedirtti! Bu üçü de bayramı göremedi

Gerek şarkıları gerek açıklamaları ile tüm Türkiye'nin tanıdığı isimlerden biri olan 72 yaşındaki İbrahim Tatlıses, magazin gündeminin de en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi. Büyük oğlu Ahmet Tatlıses ve torunu ile yaşadığı sorunlarla bir süredir gündemde olan İbrahim Tatlıses, bu kez sosyal medya mesajıyla adından söz ettirmeyi başardı.

İbrahim Tatlıses’in ölmüş arkadaşları hakkındaki paylaşım Bu nasıl kindarlık? dedirtti! Bu üçü de bayramı göremedi

Kurban Bayramı'nın ilk günü dikkat çeken bir paylaşıma imza atan 72 yaşındaki sanatçı, takipçilerini yıllar öncesine götürdü.

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İbrahim Tatlıses’in ölmüş arkadaşları hakkındaki paylaşım Bu nasıl kindarlık? dedirtti! Bu üçü de bayramı göremedi

"ÜÇÜ DE HASAN"

Instagram'da nostaljik bir fotoğrafa yer veren Tatlıses, "Bu gördüğünüz üç arkadaş arkamdaki menajerim Hasan Bora, sol tarafımdaki çocukluk arkadaşım Hasan Çelik ve sağ tarafımdaki Hasan Nabi. Üçü de Hasan, bana kötülük etmişlerdi. Bu bayramı göremediler, Allah taksiratlarını affetsin" ifadelerini kullandı.

İbrahim Tatlıses’in ölmüş arkadaşları hakkındaki paylaşım Bu nasıl kindarlık? dedirtti! Bu üçü de bayramı göremedi

Tatlıses'in paylaşımını görenler "Bu ne kindarlık", "Vay anam vay", "İbo'nun kindar listesi" yorumlarında bulundu.

İbrahim Tatlıses’in ölmüş arkadaşları hakkındaki paylaşım Bu nasıl kindarlık? dedirtti! Bu üçü de bayramı göremedi

İbrahim Tatlıses'in, çok konuşulan paylaşımına, 1993 yılında müzikseverlerle buluşturduğu 'Ben Ne İnsanlar Gördüm' şarkısını da eklemesi dikkat çekti.

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