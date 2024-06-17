İbrahim Tatlıses'in ölmüş arkadaşları hakkındaki paylaşım "Bu nasıl kindarlık?" dedirtti! "Bu üçü de bayramı göremedi"

Gerek şarkıları gerek açıklamaları ile tüm Türkiye'nin tanıdığı isimlerden biri olan 72 yaşındaki İbrahim Tatlıses, magazin gündeminin de en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi. Büyük oğlu Ahmet Tatlıses ve torunu ile yaşadığı sorunlarla bir süredir gündemde olan İbrahim Tatlıses, bu kez sosyal medya mesajıyla adından söz ettirmeyi başardı.