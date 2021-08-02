İbrahim Tatlıses’ten şaşırtan aşk sorusu! İmparatorun 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya ile aşkı doludizgin devam ediyor!

İbrahim Tatlıses'in sevgilisi Gülçin Karakaya paylaşımlara doyamıyor. İbrahim Tatlıses, yaptığı programın yanı sıra aşk hayatıyla da sık sık gündem olanlardan. Hayatına giren kadınlar magazin gündeminde geçmişte sıkça yer alan İbrahim Tatlıses gönlünü kendisinden 43 yaş küçük Gülçin Karakaya'ya kaptırmıştı. İbrahim Tatlıses'in 26 yaşındaki sevgilisi Gülçin Karakaya ile aşkı doludizgin devam ediyor. İbrahim Tatlıses, sosyal medya sayfasından takipçilerine aklına takılan bir soruyu yöneltti. İşte İbrahim Tatlıses'ten şaşırtan aşk sorusu…