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Haberler Galeri İbrahim Tatlıses’ten şaşırtan aşk sorusu! İmparatorun 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya ile aşkı doludizgin devam ediyor!
Giriş Tarihi: 02.08.2021 10:42 Güncelleme Tarihi: 02.08.2021 10:43

İbrahim Tatlıses’ten şaşırtan aşk sorusu! İmparatorun 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya ile aşkı doludizgin devam ediyor!

İbrahim Tatlıses'in sevgilisi Gülçin Karakaya paylaşımlara doyamıyor. İbrahim Tatlıses, yaptığı programın yanı sıra aşk hayatıyla da sık sık gündem olanlardan. Hayatına giren kadınlar magazin gündeminde geçmişte sıkça yer alan İbrahim Tatlıses gönlünü kendisinden 43 yaş küçük Gülçin Karakaya'ya kaptırmıştı. İbrahim Tatlıses'in 26 yaşındaki sevgilisi Gülçin Karakaya ile aşkı doludizgin devam ediyor. İbrahim Tatlıses, sosyal medya sayfasından takipçilerine aklına takılan bir soruyu yöneltti. İşte İbrahim Tatlıses'ten şaşırtan aşk sorusu…

İbrahim Tatlıses’ten şaşırtan aşk sorusu! İmparatorun 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya ile aşkı doludizgin devam ediyor!

Özel hayatı ve yaptığı açıklamalarla dikkat çeken İbrahim Tatlıses, sosyal medya sayfasından takipçilerine aklına takılan bir soruyu yöneltti.

İbrahim Tatlıses’ten şaşırtan aşk sorusu! İmparatorun 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya ile aşkı doludizgin devam ediyor!

İbo Show'un sezon finali yapmasının ardından yazlığında genç sevgilisiyle dinlenen İbrahim Tatlıses paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

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İbrahim Tatlıses’ten şaşırtan aşk sorusu! İmparatorun 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya ile aşkı doludizgin devam ediyor!

Tatlıses son olarak takipçilerine ilginç bir soru sordu.

İbrahim Tatlıses’ten şaşırtan aşk sorusu! İmparatorun 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya ile aşkı doludizgin devam ediyor!

Tatlıses paylaşımında "Müzik mi aşktan doğar yoksa aşk mı müzikten doğar? İşte bunu tam 50 sene önce Şanlıurfa'da kapaklı pasajında bir bantçı dükkanım vardı merdiven inişine yazmıştım; o gün bu gündür bir türlü çözemedim ben yazdım ben çözemedim! Sizce hangisi?" dedi.

İbrahim Tatlıses’ten şaşırtan aşk sorusu! İmparatorun 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya ile aşkı doludizgin devam ediyor!
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